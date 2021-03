Canzone segreta: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per il programma Canzone segreta? Per lo show di Rai 1 in tutto sono previste cinque puntate. Alla conduzione Serena Rossi, artista tra le più amate nel panorama del cinema, della musica e della tv italiana. La prima serata andrà in onda venerdì 12 marzo 2021; l’ultima il 9 aprile 2021. Di seguito la programmazione di Rai 1 per lo show (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: venerdì 12 marzo 2021, ore 21,25

Seconda puntata: venerdì 19 marzo 2021, ore 21,25

Terza puntata: venerdì 26 marzo 2021, ore 21,25

Quarta puntata: venerdì 2 aprile 2021, ore 21,25

Quinta puntata: venerdì 9 aprile 2021, ore 21,25

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Canzone segreta? Ogni serata inizierà alle ore 21,25 e terminerà a mezzanotte. Prevista quindi una durata di circa 2 ore e 30 minuti.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Canzone segreta, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda dal 12 marzo 2021 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su Raiplay sarà possibile rivedere tutto grazie alla funzione on demand.

