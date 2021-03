Canzone segreta: cos’è, come funziona, ospiti, quante puntate e streaming dello show

Da venerdì 12 marzo 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Canzone Segreta, il nuovo show emotainment prodotto in collaborazione con Blu Yazmine. Alla conduzione Serena Rossi, artista tra le più amate nel panorama del cinema, della musica e della tv italiana. Ma vediamo insieme di cosa si tratta e tutte le informazioni nel dettaglio.

Cos’è e come funziona

Il programma Canzone segreta darà spazio a forti emozioni e a momenti di intensa suggestione. Sotto la “lente d’ingrandimento” ospiti illustri che si alterneranno nel corso delle puntate: volti noti del mondo dello spettacolo, dello sport, del giornalismo, e non solo. Dalla sua poltrona bianca, elemento iconico e identificativo del programma, il protagonista si godrà la “sorpresa” a lui dedicata, ignaro di tutto quello che accadrà. Canzone Segreta è uno show dal mood commovente ed elegante, con tutte le caratteristiche del varietà di prima serata, arricchito dal calore e dalla forza dell’emotainment, che celebra i sogni, le storie dei protagonisti e le loro emozioni. L’ospite sarà accompagnato dalle prime note della sua canzone del cuore in un personale mondo di ricordi, in un susseguirsi di filmati, fotografie e proiezioni che ripercorreranno i momenti più importanti della sua vita. Sorprese incluse.

Dopo il percorso della sua storia, il protagonista avrà una sorpresa canora da parte di un cantante o di un gruppo in omaggio alla sua canzone segreta. Il brano sarà eseguito con un arrangiamento nuovo rispetto all’originale, un’orchestrazione differente e una diversa tonalità, anche per adattare il pezzo alle coreografie del corpo di ballo e dei performer che accompagneranno l’interpretazione. Sarà, quindi, emozionante scoprire la reazione del personaggio di fronte al momento a lui dedicato.

“Per me è una nuova sfida e a me le sfide piacciono – ha detto Serena Rossi -. Ogni sera avremo sette ospiti, personaggi amatissimi, che entrano in studio senza sapere nulla di quello che abbiamo preparato per loro, prendendo spunto dalla loro canzone segreta”.

Canzone segreta: gli ospiti

Abbiamo visto cos’è e come funziona lo show Canzone segreta, ma quali sono gli ospiti di Serena Rossi? Gli ospiti della prima puntata saranno Cesare Bocci, attore di Montalbano molto amato dal pubblico, Marco Tardelli, ex calciatore della Juventus e della Nazionale, compagno di Myrta Merlino, e la famosa attrice Veronica Pivetti.

Fra i protagonisti più attesi dello show di Rai 1 anche Carlo Conti, conduttore televisivo e volto apprezzato dai telespettatori. Secondo le ultime indiscrezioni diffuse da TvBlog, Serena Rossi ospiterà in studio poi altri grandi ospiti come: Luca Argentero, Virginia Raffaele e Franca Leosini, che tornerà presto su Rai Tre con il programma Che fine ha fatto Baby Jane?

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Canzone segreta? In tutto su Rai 1 andranno in onda cinque puntate: la prima venerdì 12 marzo 2021; l’ultima il 9 aprile 2021. Di seguito la programmazione di Rai 1 per lo show di Serena Rossi (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: venerdì 12 marzo 2021

Seconda puntata: venerdì 19 marzo 2021

Terza puntata: venerdì 26 marzo 2021

Quarta puntata: venerdì 2 aprile 2021

Quinta puntata: venerdì 9 aprile 2021

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Canzone segreta? Ogni serata inizierà alle ore 21,25 e terminerà a mezzanotte. Prevista quindi una durata di circa 2 ore e 30 minuti.

Streaming e tv

Dove vedere le cinque puntate di Canzone segreta in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda dal 12 marzo 2021 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su Raiplay sarà possibile rivedere tutto grazie alla funzione on demand.

