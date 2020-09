Caduta libera: oggi torna il game show di Gerry Scotti, le novità

Oggi, lunedì 7 settembre 2020, alle ore 18,45 su Canale 5 torna Caduta libera, il game show condotto da Gerry Scotti giunto alla nona edizione. Dopo aver festeggiato, lo scorso novembre, il traguardo delle 800 puntate, il programma di Canale 5 torna con una scenografia rinnovata più colorata, luminosa e tecnologica. Nonostante le regole sul distanziamento e le norme di sicurezza, lo Studio 20 di Cologno Monzese sarà uno dei primi Mediaset a riaprire le porte al pubblico e, per i nuovi appuntamenti, il conduttore si avvarrà di un nuovo gioco tutto da scoprire. Vediamo insieme tutte le novità sul programma Caduta libera.

Caduta libera: le novità

Nel corso del programma i concorrenti dovranno cercare di rispondere bene alle domande di Gerry Scotti al fine di non farsi inghiottire dalle botole. Nel finale di ogni puntata, chi riuscirà a rimanere sulla postazione centrale diventerà così il Campione ed affronterà le domande de “I dieci passi”, cercando di conquistare in soli 3 minuti il montepremi disponibile sino a 500 mila euro. Per questa nuova edizione, si rinnova in parte il meccanismo di gioco: oltre alla conferma dei sei “Spari nel buio”, dalla seconda settimana di programmazione, entrerà in ballo il “Chissà chi sarà” (i concorrenti saranno chiamati a a indovinare un personaggio famoso, partendo da una lettera che il suo nome e cognome hanno in comune). Questo gioco andrà ad aggiungersi ai vari “Parole al buio”, “Parole mimetizzate”, “Parole arcane”, “6 col resto di 2”, “Che coppia” e “Bersaglio libero”.

Concorrenti

Nella prima puntata di Caduta libera, in onda oggi – 7 settembre -, i telespettatori ritroveranno sulla botola centrale le 33enne artigiana Viviana Bertasi, la campionessa in carica dalla scorsa edizione, dopo aver vinto l’ultima puntata in onda il 15 novembre 2019.

Streaming e tv

Dove vedere Caduta libera in tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 18,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it. Nel weekend Mediaset trasmetterà le repliche con RiCaduta libera.

