Ultimo aggiornamento ore 18:40
TV

Bumblebee: tutto quello che c'è da sapere sul film

di Antonio Scali
Bumblebee: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Stasera, sabato 6 settembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Bumblebee, film del 2018 diretto da Travis Knight, al suo debutto al live-action. Prodotto da Paramount Pictures, in co-produzione con Hasbro e Di Bonaventura Pictures, è la sesta pellicola della serie Transformers. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Su Cybertron infuria una guerra tra due fazioni avversarie: gli Autobot guidati da Optimus Prime e i Decepticon da Soundwave e Shockwave. Prossimi all’annientamento, gli Autobot fuggono dal pianeta. Uno di essi, B-127, viene incaricato di recarsi sulla Terra per preparare una base segreta che possa accogliere gli Autobot sopravvissuti.

1987: B-127 giunge in California atterrando fra un gruppo di soldati americani i quali lo attaccano. In seguito, il robot viene intrappolato nei pressi di una miniera quando sul luogo giunge Blitzwing, un Cercatore Decepticon. I due avranno un feroce e violento scontro, dove Blitzwing uccide tutti i militari; B-127, anche se riuscirà ad uccidere l’avversario, ne uscirà privo della sua scatola vocale e dei suoi ricordi. Spaventato e ferito, assumerà le sembianze di un maggiolino Volkswagen ed andrà in stasi. Dei militari sopravvive solo l’agente Jack Burns.

Poco tempo dopo Charlie Watson, una dolce ragazza adolescente che ha da poco perso il padre, lo trova in un deposito di rottami. Avendo ella appena compiuto diciotto anni, lo zio (proprietario del deposito) le regala il mezzo a patto che lei riesca a rimetterlo in funzione. Nel tentativo di accenderlo, Charlie attiva accidentalmente un segnale che raggiunge l’Autobot Cliffjumper sulla luna Titano di Saturno. Il segnale viene captato anche da Shatter[5] e Dropkick[6], due spie Decepticons che lo stavano torturando per estorcergli informazioni su dove si nascondevano Optimus Prime e gli altri suoi compagni. Dopo aver triangolato la posizione di B-127, i due malvagi robot assassini uccidono Cliffjumper e fanno rotta per la Terra. Nel mentre la manutenzione fornita da Charlie risveglia B-127 il quale stringe amicizia con la ragazza che lo ribattezza Bumblebee, che riuscirà a dargli voce con l’auto radio.

Bumblebee: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Bumblebee, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Hailee Steinfeld: Charlie Watson
  • Jorge Lendeborg Jr.: Guillermo “Memo” Gutierrez
  • John Cena: Jack Burns
  • Jason Drucker: Otis Watson
  • Pamela Adlon: Sally Watson
  • Stephen Schneider: Ron
  • Ricardo Hoyos: Tripp
  • John Ortiz: dottor Powell
  • Glynn Turman: generale Whalen
  • Len Cariou: zio Hank
  • Gracie Dzienny: Tina
  • Lenny Jacobson: Roy
  • Megyn Price: Amber

Streaming e tv

Dove vedere Bumblebee in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 6 settembre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
