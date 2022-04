Brooklyn streaming e diretta tv: dove vedere il film

Questa sera, mercoledì 27 aprile 2022, dalle ore 21:25 va in onda su Rai 1 Brooklyn, un film sentimentale d’impronta drammatica con protagonista Saoirse Ronan. L’attrice ha raggiunto la fama sin da bambina con “Amabili Resti” e da allora ha accumulato diversi successi con film come “Lady Bird” e “Piccole Donne”. Brooklyn è un film uscito nel 2015, diretto da John Crowley e tratto dall’omonimo romanzo di Colm Toibin. La trama segue Ellis, una ragazza irlandese che lascia la cittadina per avventurarsi in America. Arriva a New York e inizia la sua nuova vita a Brooklyn, seguendo le ambizioni e il cuore. La storia è ambientata negli anni ’50 e nel cast, oltre alla Ronan, troviamo attori come Emory Cohen, Domhnall Gleeson, Jim Broadbent e Julie Walters. Ma dove vedere il film in diretta TV e live streaming? Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

In TV

Come abbiamo già anticipato, Brooklyn va in onda mercoledì 27 aprile 2022 alle ore 21:25 su Rai 1. Per seguire il film in diretta televisiva è necessario sintonizzarsi sul tasto 1, oppure al tasto 501 per l’HD. Chi invece dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovare il canale al tasto 101.

Brooklyn live streaming

Ma non solo in TV. Il film è disponibile anche in live streaming. Basterà accedere al portare di RaiPlay, un servizio gratuito previa registrazione messo a disposizione da Viale Mazzini. Come funziona? È semplice: basterà registrarsi anche tramite Google o Facebook, dopodiché una volta effettuato il login si potrà scegliere il canale in diretta – in questo caso Rai 1 – oppure il film di interesse. RaiPlay è disponibile sia via desktop che tramite app. In questo secondo caso, è possibile scaricarla gratuitamente su smartphone, tablet e smart TV, per seguire il film anche mentre si è in viaggio o comunque lontani da casa.