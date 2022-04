Brooklyn: il cast del film su Rai 1

Brooklyn è un film sentimentale drammatico arrivato nelle sale nel 2015 con la regia di John Crowley. La storia è tratta dall’omonimo romanzo scritto da Colm Toibin e segue la vita di Ellis, una giovane ragazza irlandese con il sogno di trasferirsi in America. E quel sogno, grazie a sua sorella, un giorno si realizza. Con una sola valigia in mano, Ellis si lascia alle spalle la vita di paese e arriva a New York, dove costruisce una vita fatta di ambizioni e indipendenza nel cuore di Brooklyn. Nonostante i primi tempi avverta fortemente la mancanza della sua famiglia, la protagonista lentamente si adatta ai nuovi ritmi, conosce nuove persone e frequenta anche un ragazzo. La storia è ambientata negli anni ’50 e la protagonista ha le fattezze di Saoirse Ronan. Ma chi fa parte del cast del film? Scopriamolo insieme.

Cast

Come già anticipato, la protagonista di Brooklyn che guida il cast è Saoirse Ronan. L’attrice è nota sin dai tempi di “Amabili Resti”, ma ha recitato in altre pellicole famose come “Espazione”, “Lady Bird” e il recente “Piccole Donne”. Seconda soltanto a Jennifer Lawrence, è la seconda attrice ad aver collezionato quattro candidature agli Oscar al di sotto dei 25 anni. Ma non è l’unico nome a comporre il cast del film. In Brooklyn c’è anche Domhnall Gleeson, attore dai capelli rossi ben noto al mondo di “Harry Potter”. Di seguito vediamo l’elenco di attori e attrici con i rispettivi personaggi del film:

Saoirse Ronan: Eilis Lacey

Emory Cohen: Antonio “Tony” Fiorello

Domhnall Gleeson: Jim Farrell

Jim Broadbent: Padre Flood

Julie Walters: Madge Kehoe

Eva Birthistle: Georgina

Jessica Paré: Miss Fortini

Fiona Glascott: Rose Lacey

Jane Brennan: Mary Lacey

Eileen O’Higgins: Nancy

Jenn Murray: Dolores Grace

Emily Bett Rickards: Patty McGuire

Eve Macklin: Diana Montini

Nora-Jane Noone: Sheila

Bríd Brennan: Miss Kelly

Mary O’Driscoll: Miss McAdam

Michael Zegen: Maurizio Fiorello

Paulino Nunes: Sig. Fiorello

James DiGiacomo: Frankie Fiorello

Christian de la Cortina: Laurenzio Fiorello

Ellen David: Signora Fiorello

Iarla Ó Lionáird: Frankie Doran

Gerard Murphy: Papà Lacey

Brooklyn va in onda mercoledì 27 aprile 2022, alle ore 21:25 su Rai 1.