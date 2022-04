Brooklyn: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, mercoledì 27 aprile 2022, alle ore 21:25 va in onda su Rai 1 Brooklyn, un film drammatico e sentimentale con protagonista Saoirse Ronan. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Colm Toibin ed è arrivato nelle sale nel 2015, per poi guadagnare tre candidature agli Oscar e una ai Golden Globes. Di seguito scopriamo qual è la trama e il cast del film.

Trama

La protagonista, Ellis, viene da una piccola cittadina dell’Irlanda che è sempre stata la sua casa. Ma Enniscorthy è soffocante, tutti conoscono chi sei, cosa fai, chi è la tua famiglia ed Ellis non sopporta che tutti si facciano gli affari suoi. Grazie a sua sorella, la ragazza trova il modo di scappare e arrivare in America, precisamente a New York. La storia è ambientata negli anni ’50 ed Ellis si trasferisce a Brooklyn. In un primo momento, la vita di città scatena immediata nostalgia. Ma, non appena impara ad adattarsi al cambiamento, Ellis inizia ad innamorarsi della vita indipendente nella grande mela. E, mentre cerca la sua strada per affermarsi, incontra anche un giovane uomo che le fa la corte. Ellis sembra essere vicina al suo sogno di avere tutto per una ragazza della sua età, quando una tragedia in famiglia la riporta in Irlanda, lontana da quella vita che ha costruito con caparbietà e sacrifici. E il ritorno in Irlanda la metterà davanti a un bivio: dovrà prendere una decisione che segnerà fortemente il suo futuro. Ma cosa farà?

Brooklyn: il cast del film

Ora che abbiamo raccontato la trama per sommi capi, vediamo invece chi fa parte del cast di Brooklyn. Oltre alla protagonista Saoirse Ronan, che interpreta Ellis Lacey, ci sono altri nomi interessanti del mondo dello spettacolo. Di seguito vediamo l’elenco degli attori e attrici con i rispettivi personaggi:

Saoirse Ronan: Eilis Lacey

Emory Cohen: Antonio “Tony” Fiorello

Domhnall Gleeson: Jim Farrell

Jim Broadbent: Padre Flood

Julie Walters: Madge Kehoe

Eva Birthistle: Georgina

Jessica Paré: Miss Fortini

Fiona Glascott: Rose Lacey

Jane Brennan: Mary Lacey

Eileen O’Higgins: Nancy

Jenn Murray: Dolores Grace

Emily Bett Rickards: Patty McGuire

Eve Macklin: Diana Montini

Nora-Jane Noone: Sheila

Bríd Brennan: Miss Kelly

Mary O’Driscoll: Miss McAdam

Michael Zegen: Maurizio Fiorello

Paulino Nunes: Sig. Fiorello

James DiGiacomo: Frankie Fiorello

Christian de la Cortina: Laurenzio Fiorello

Ellen David: Signora Fiorello

Iarla Ó Lionáird: Frankie Doran

Gerard Murphy: Papà Lacey

Streaming e TV

Ma dove vedere Brooklyn in diretta TV e live streaming? Il film, come già anticipato, va in onda mercoledì 27 aprile 2022 alle ore 21:25 su Rai 1. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando, oppure al tasto 501 per la versione HD. Chi invece vuole seguire il live streaming può accedere alla piattaforma RaiPlay, un servizio gratuito previa registrazione che permette di seguire la messa in onda sia via desktop che tramite app.