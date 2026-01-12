Boss in incognito 2026: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Boss in incognito 2026? Torna il fortunato programma di Rai 2 condotto da Elettra Lamborghini, per un nuovo ciclo di quattro puntate in prima serata. Sarà ancora lei a raccontare le storie dei boss che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie. In tutto quattro nuovi appuntamenti, ogni lunedì in prima serata su Rai 2 dal 12 gennaio 2026. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 12 gennaio 2026

Seconda puntata: 19 gennaio 2026

Terza puntata: 26 gennaio 2026

Quarta puntata: 2 febbraio 2026

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Boss in incognito 2026? Appuntamento su Rai 2 ogni lunedì dal 12 gennaio 2026. La durata è di circa due ore, pubblicità incluse, fino alle 23.30 circa.

Streaming e tv

Dove vedere Boss in incognito 2026 in tv e streaming? Appuntamento su Rai 2 in prima visione dal 12 gennaio 2026 alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.