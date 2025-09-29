Boss in incognito: anticipazioni, quante puntate e streaming

Questa sera, lunedì 29 settembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Boss in incognito, il programma tv che quest’anno vede alla conduzione Elettra Lamborghini. Sarà lei a raccontare le storie dei boss che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Nel corso delle puntate, ciascuna dedicata a realtà aziendali italiane d’eccellenza, i boss non saranno gli unici ad andare in incognito e a camuffarsi, assumendo una nuova identità. Ad aiutarli nella loro missione, in alcune occasioni, ci sarà o la stessa Elettra Lamborghini, anche lei sotto copertura per non farsi riconoscere, o, altra novità di questa edizione, dei talent pronti a scendere in campo e a lavorare al fianco dei dipendenti, con nuove identità e travestimenti ad hoc.

Protagonista del terzo appuntamento sarà Lucia Forte, amministratore delegato di Oropan Spa, azienda leader nel panorama agroalimentare nel settore dei prodotti da forno, nel rispetto delle tradizionali ricette della propria terra d’origine: Altamura. La Oropan produce ogni giorno 600 quintali di pane, grazie a cinque linee di produzione che lavorano a ciclo continuo. Il tradizionale pane di Altamura oltrepassa i confini nazionali e arriva sulle tavole di 25 paesi in tutto il mondo. Tra i principali mercati: Italia, Regno Unito, Belgio e Bulgaria. Oropan Spa ha un fatturato lordo di 47 milioni di euro. Nel corso della puntata la boss Lucia Forte, con una nuova identità, incontrerà i suoi dipendenti: Vito, che le insegnerà a fare la croce tipica del pane di Altamura; Roy, che si occupa dell’affettamento e confezionamento del pane; Nunzio, con cui letteralmente metterà le mani nell’impasto per la preparazione del pane DOP; infine, Rosalba, che affiancherà nella pulizia delle linee e dei macchinari. Ad aiutare la Boss nella sua missione ci sarà, anche lui in incognito, Samuel Peron, che dovrà farcire le focacce insieme a Lucia.

Boss in incognito: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Boss in incognito su Rai 2? In tutto andranno in onda due cicli di puntate: il primo ciclo da quattro puntate da settembre; il secondo – sempre con quattro appuntamenti – nel 2026. Ma vediamo insieme la programmazione:

Prima puntata: lunedì 15 settembre 2025 TRASMESSA

Seconda puntata: lunedì 22 settembre 2025 TRASMESSA

Terza puntata: lunedì 29 settembre 2025 OGGI

Quarta puntata: lunedì 6 ottobre 2025

Quinta puntata: nel 2026

Sesta puntata: nel 2026

Settima puntata: nel 2026

Ottava puntata: nel 2026

Streaming e tv

Dove vedere Boss in incognito in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.