Boss in incognito: anticipazioni, quante puntate e streaming

Questa sera, lunedì 22 settembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Boss in incognito, il programma tv che quest’anno vede alla conduzione Elettra Lamborghini. Sarà lei a raccontare le storie dei boss che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni prima puntata

Nel corso delle puntate, ciascuna dedicata a realtà aziendali italiane d’eccellenza, i boss non saranno gli unici ad andare in incognito e a camuffarsi, assumendo una nuova identità. Ad aiutarli nella loro missione, in alcune occasioni, ci sarà o la stessa Elettra Lamborghini, anche lei sotto copertura per non farsi riconoscere, o, altra novità di questa edizione, dei talent pronti a scendere in campo e a lavorare al fianco dei dipendenti, con nuove identità e travestimenti ad hoc.

Protagonista del secondo appuntamento sarà Francesca Lonigro, direttrice commerciale di Lonigro Fruit, azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di uva da tavola. Con sede a Noicattaro (Bari), Lonigro Fruit dispone di 11 ettari di terreni coltivati e la sua uva viene venduta in tutta Italia ed esportata in tutta Europa. In un anno Lonigro Fruit confeziona circa 3 milioni di chili di uva da tavola di varie tipologie. Nella sua avventura in incognito Francesca Lonigro incontrerà i suoi dipendenti: Maria la porterà nei campi dove si raccoglie l’uva, Monika le insegnerà il confezionamento sulla linea produttiva, con Elisabetta dovrà mettere alla prova la sua creatività e allestire un evento in vigna e con Sara preparerà un nuovo prodotto Lonigro: i chicchi d’uva ricoperti di cioccolato. Per conto della Boss, andrà poi in incognito Elenoire Casalegno che affiancherà Nello con la sapiente arte dell’acinellatura direttamente in vigna, tentando di resistere alla calura pugliese. Come sempre, l’esperienza di Boss in incognito metterà in contatto due mondi solitamente separati e distinti: quello dei boss e quello dei dipendenti, permettendo, sia agli uni che agli altri, di incontrarsi, comprendersi e conoscersi meglio, tra sorprese ed emozioni.

Boss in incognito: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Boss in incognito su Rai 2? In tutto andranno in onda due cicli di puntate: il primo ciclo da quattro puntate da settembre; il secondo – sempre con quattro appuntamenti – nel 2026. Ma vediamo insieme la programmazione:

Prima puntata: lunedì 15 settembre 2025 TRASMESSA

Seconda puntata: lunedì 22 settembre 2025 OGGI

Terza puntata: lunedì 29 settembre 2025

Quarta puntata: lunedì 6 ottobre 2025

Quinta puntata: nel 2026

Sesta puntata: nel 2026

Settima puntata: nel 2026

Ottava puntata: nel 2026

Streaming e tv

Dove vedere Boss in incognito in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.