Boss in incognito: anticipazioni, quante puntate e streaming

Questa sera, lunedì 6 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Boss in incognito, il programma tv che quest’anno vede alla conduzione Elettra Lamborghini. Sarà lei a raccontare le storie dei boss che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Nel corso delle puntate, ciascuna dedicata a realtà aziendali italiane d’eccellenza, i boss non saranno gli unici ad andare in incognito e a camuffarsi, assumendo una nuova identità. Ad aiutarli nella loro missione, in alcune occasioni, ci sarà o la stessa Elettra Lamborghini, anche lei sotto copertura per non farsi riconoscere, o, altra novità di questa edizione, dei talent pronti a scendere in campo e a lavorare al fianco dei dipendenti, con nuove identità e travestimenti ad hoc.

Protagonista del quarto appuntamento sarà Luca Talarico, azionista e membro del cda di Carioca Spa, che si calerà nei panni del boss per conto dell’amministratore delegato Enrico Toledo. Carioca Spa è una storica azienda italiana, leader nella produzione di pennarelli, penne e prodotti ideati per sviluppare la creatività dei bambini. Nell’headquarter di Settimo Torinese conta 140 dipendenti e ha un fatturato di 36 milioni di euro all’anno. In un giorno produce 1 milione di pennarelli ed esporta i propri prodotti in oltre 90 Paesi nel mondo. Nel corso della puntata il boss, Luca Talarico, lavorerà in incognito al fianco di Liban, un ragazzo somalo che si occupa del magazzino e del rifornimento dei materiali per le linee di produzione. Incontrerà inoltre Giuseppina all’assemblaggio delle penne, scoprendo di avere con lei una passione in comune: il calcio. Insieme a Dario, poi, conoscerà la magia del colore e vedrà da vicino il processo di creazione dell’inchiostro, mentre con Rosanna sarà impegnato nel processo di confezionamento dei pennarelli. Ad affiancare Luca in questa esperienza in incognito ci sarà la conduttrice Elettra Lamborghini, che nei panni di Ramona affiancherà Osazeme nell’assemblaggio dei pennarelli Jumbo.

Ai dipendenti, impegnati a lavorare con il loro boss o con Elettra Lamborghini, come in questa puntata (tutti sempre camuffati, pronti a impersonare un lavoratore), viene detto che in azienda si sta girando “Job Deal”, un nuovo programma che aiuta alcune persone che hanno perso il lavoro a trovarne uno nuovo. Solo una volta terminata la settimana di riprese, i lavoratori scoprono l’identità di chi li ha affiancati durante le loro mansioni.

Boss in incognito: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Boss in incognito su Rai 2? In tutto andranno in onda due cicli di puntate: il primo ciclo da quattro puntate da settembre; il secondo – sempre con quattro appuntamenti – nel 2026. Ma vediamo insieme la programmazione:

Prima puntata: lunedì 15 settembre 2025 TRASMESSA

Seconda puntata: lunedì 22 settembre 2025 TRASMESSA

Terza puntata: lunedì 29 settembre 2025 TRASMESSA

Quarta puntata: lunedì 6 ottobre 2025 OGGI

Quinta puntata: nel 2026

Sesta puntata: nel 2026

Settima puntata: nel 2026

Ottava puntata: nel 2026

Streaming e tv

Dove vedere Boss in incognito in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.