Boss in incognito: anticipazioni, quante puntate e streaming

Questa sera, lunedì 15 settembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Boss in incognito, il programma tv che quest’anno vede alla conduzione Elettra Lamborghini. Sarà lei a raccontare le storie dei boss che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni prima puntata

Nel corso delle puntate, ciascuna dedicata a realtà aziendali italiane d’eccellenza, i boss non saranno gli unici ad andare in incognito e a camuffarsi, assumendo una nuova identità. Ad aiutarli nella loro missione, in alcune occasioni, ci sarà o la stessa Elettra Lamborghini, anche lei sotto copertura per non farsi riconoscere, o, altra novità di questa edizione, dei talent pronti a scendere in campo e a lavorare al fianco dei dipendenti, con nuove identità̀ e travestimenti ad hoc.

Protagonista della prima puntata, in cui anche Elettra Lamborghini andrà in incognito, sarà Andrea Pagano, figlia del patron Giuseppe Pagano, che insieme al marito Antonello Ricco amministra l’azienda San Salvatore, situata a due passi dall’area archeologica di Paestum. San Salvatore è un’azienda cilentana d’eccellenza, che contiene in sé molte anime, quella casearia, agricola e della ristorazione. Fiore all’occhiello della produzione, oltre alla celebrata mozzarella di bufala, sono i dessert cremosi prodotti con il latte che arriva direttamente dall’allevamento di ben 800 bufale di proprietà dell’azienda.

Nella sua avventura in incognito, la boss Andrea incontrerà al banco, nello shop dell’azienda, Antonia, che le svelerà i segreti della vendita dei prodotti aziendali, come mozzarelle, ricotta, cremosi e formaggi. Con Simeone, il casaro dell’azienda, imparerà l’arte di creare mozzarelle di bufala partendo dal latte. Grazie alle sapienti mani di Sonia, si cimenterà nella preparazione di gustosi piatti della tradizione cilentana. Infine, con Carmine, si immergerà nei colori e nei profumi dei campi per raccogliere verdure di ogni tipo e frutti di bosco. Ad affiancare Andrea in questa esperienza in incognito anche la conduttrice, Elettra Lamborghini, che, sotto mentite spoglie, collaborerà con Pasqualina nella preparazione dei cremosi, prodotto distintivo dell’azienda.

Ai dipendenti, impegnati a lavorare o con il loro boss, o, in questa puntata, con Elettra Lamborghini, verrà detto che in azienda si sta girando “Job Deal”, un nuovo programma che aiuta alcune persone che hanno perso il lavoro a trovarne uno nuovo. Solo una volta terminata la settimana di riprese, i lavoratori scopriranno l’identità di chi li ha affiancati durante le loro mansioni.

Boss in incognito: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Boss in incognito su Rai 2? In tutto andranno in onda due cicli di puntate: il primo ciclo da quattro puntate da settembre; il secondo – sempre con quattro appuntamenti – nel 2026. Ma vediamo insieme la programmazione:

Prima puntata: lunedì 15 settembre 2025 OGGI

Seconda puntata: lunedì 22 settembre 2025

Terza puntata: lunedì 29 settembre 2025

Quarta puntata: lunedì 6 ottobre 2025

Quinta puntata: nel 2026

Sesta puntata: nel 2026

Settima puntata: nel 2026

Ottava puntata: nel 2026

Streaming e tv

Dove vedere Boss in incognito in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.