Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:58
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Boss in incognito: tutto quello che c’è da sapere sulla prima puntata

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Boss in incognito: anticipazioni, quante puntate e streaming

Questa sera, lunedì 15 settembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Boss in incognito, il programma tv che quest’anno vede alla conduzione Elettra Lamborghini. Sarà lei a raccontare le storie dei boss che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni prima puntata

Nel corso delle puntate, ciascuna dedicata a realtà aziendali italiane d’eccellenza, i boss non saranno gli unici ad andare in incognito e a camuffarsi, assumendo una nuova identità. Ad aiutarli nella loro missione, in alcune occasioni, ci sarà o la stessa Elettra Lamborghini, anche lei sotto copertura per non farsi riconoscere, o, altra novità di questa edizione, dei talent pronti a scendere in campo e a lavorare al fianco dei dipendenti, con nuove identità̀ e travestimenti ad hoc.

Protagonista della prima puntata, in cui anche Elettra Lamborghini andrà in incognito, sarà Andrea Pagano, figlia del patron Giuseppe Pagano, che insieme al marito Antonello Ricco amministra l’azienda San Salvatore, situata a due passi dall’area archeologica di Paestum. San Salvatore è un’azienda cilentana d’eccellenza, che contiene in sé molte anime, quella casearia, agricola e della ristorazione. Fiore all’occhiello della produzione, oltre alla celebrata mozzarella di bufala, sono i dessert cremosi prodotti con il latte che arriva direttamente dall’allevamento di ben 800 bufale di proprietà dell’azienda.

Nella sua avventura in incognito, la boss Andrea incontrerà al banco, nello shop dell’azienda, Antonia, che le svelerà i segreti della vendita dei prodotti aziendali, come mozzarelle, ricotta, cremosi e formaggi. Con Simeone, il casaro dell’azienda, imparerà l’arte di creare mozzarelle di bufala partendo dal latte. Grazie alle sapienti mani di Sonia, si cimenterà nella preparazione di gustosi piatti della tradizione cilentana. Infine, con Carmine, si immergerà nei colori e nei profumi dei campi per raccogliere verdure di ogni tipo e frutti di bosco. Ad affiancare Andrea in questa esperienza in incognito anche la conduttrice, Elettra Lamborghini, che, sotto mentite spoglie, collaborerà con Pasqualina nella preparazione dei cremosi, prodotto distintivo dell’azienda.

Ai dipendenti, impegnati a lavorare o con il loro boss, o, in questa puntata, con Elettra Lamborghini, verrà detto che in azienda si sta girando “Job Deal”, un nuovo programma che aiuta alcune persone che hanno perso il lavoro a trovarne uno nuovo. Solo una volta terminata la settimana di riprese, i lavoratori scopriranno l’identità di chi li ha affiancati durante le loro mansioni.

Boss in incognito: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Boss in incognito su Rai 2? In tutto andranno in onda due cicli di puntate: il primo ciclo da quattro puntate da settembre; il secondo – sempre con quattro appuntamenti – nel 2026. Ma vediamo insieme la programmazione:

  • Prima puntata: lunedì 15 settembre 2025 OGGI
  • Seconda puntata: lunedì 22 settembre 2025
  • Terza puntata: lunedì 29 settembre 2025
  • Quarta puntata: lunedì 6 ottobre 2025
  • Quinta puntata: nel 2026
  • Quinta puntata: nel 2026
  • Sesta puntata: nel 2026
  • Settima puntata: nel 2026
  • Ottava puntata: nel 2026

Streaming e tv

Dove vedere Boss in incognito in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 15 settembre 2025
TV / Temptation Island e poi…: tutto quello che c’è da sapere sullo speciale
TV / The Foreigner: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 15 settembre 2025
TV / Temptation Island e poi…: tutto quello che c’è da sapere sullo speciale
TV / The Foreigner: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Imma Tataranni 3: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata (replica)
TV / Imma Tataranni 3 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata (replica)
Spettacoli / Katia Ricciarelli: "Hanno fatto morire Pippo Baudo da solo"
Politica / Lilli Gruber sfida Giorgia Meloni: "Venga a Otto e Mezzo"
Cinema / Raoul Bova: “Ho rifiutato le minacce e un tentativo di estorsione. Vado in giro a testa alta”
TV / Ascolti tv domenica 14 settembre: Imma Tataranni 3, La notte nel cuore
TV / Presa Diretta: le anticipazioni della puntata di stasera, 14 settembre 2025, su Rai 3
Ricerca