Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:56
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Black Adam: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Black Adam: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, giovedì 9 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Black Adam, film del 2022 diretto da Jaume Collet-Serra. Undicesima pellicola del DC Extended Universe, è l’adattamento cinematografico dei fumetti DC Comics creati da Otto Binder e C.C. Beck sul celebre antieroe Black Adam, interpretato da Dwayne Johnson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film diretto da Jaume Collet-Serra vede protagonista Dwayne Johnson nei panni dell’anti-eroe della DC Comics, creato da Otto Binder e C. C. Beck nel 1945. Black Adam, il cui vero nome è Teth-Adam o Theo Adam, è un uomo dell’Antico Egitto ridotto in schiavitù e in seguito ucciso, che grazie al potere del mago Shazam ritorna in vita. Adesso a Black Adam, questo il nome del supereroe, sono stati conferiti grandi poteri, come forza, agilità e la capacità di volare, ma nonostante queste doti, il suo cuore non è puro. Dopo essere stato a lungo imprigionato, Black Adam viene liberato e dovrà confrontarsi con i supereroi in vita per capire che, non solo un grande potere, ma anche nobili azioni e sacrificio fanno di un uomo un eroe.

Black Adam: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Dwayne Johnson, Pierce Brosnan, Sarah Shahi, Aldis Hodge, Noah Centineo, Bodhi Sabongui, James Cusati-Moyer, Marwan Kenzari, Quintessa Swindell, Joseph Gatt, Uli Latukefu, Stephen Jones. La regia è di Jaume Collet-Serra.

Streaming e tv

Dove vedere Black Adam in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 9 ottobre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 23esima puntata
TV / La ricetta della felicità: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata
TV / La ricetta della felicità streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
Ti potrebbe interessare
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 23esima puntata
TV / La ricetta della felicità: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata
TV / La ricetta della felicità streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
TV / Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 9 ottobre 2025
TV / Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 9 ottobre 2025
Spettacoli / È morto il meteorologo di La7 Paolo Sottocorona: la poesia per Gaza nella sua ultima apparizione in tv
TV / Attenti al libro: anticipazioni e ospiti della serata su Rai 3 con Francesca Fialdini
TV / La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 23esima puntata
TV / Ascolti tv mercoledì 8 ottobre: Montalbano, Io canto family, Chi l’ha visto?
TV / Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
Ricerca