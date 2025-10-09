Black Adam: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, giovedì 9 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Black Adam, film del 2022 diretto da Jaume Collet-Serra. Undicesima pellicola del DC Extended Universe, è l’adattamento cinematografico dei fumetti DC Comics creati da Otto Binder e C.C. Beck sul celebre antieroe Black Adam, interpretato da Dwayne Johnson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film diretto da Jaume Collet-Serra vede protagonista Dwayne Johnson nei panni dell’anti-eroe della DC Comics, creato da Otto Binder e C. C. Beck nel 1945. Black Adam, il cui vero nome è Teth-Adam o Theo Adam, è un uomo dell’Antico Egitto ridotto in schiavitù e in seguito ucciso, che grazie al potere del mago Shazam ritorna in vita. Adesso a Black Adam, questo il nome del supereroe, sono stati conferiti grandi poteri, come forza, agilità e la capacità di volare, ma nonostante queste doti, il suo cuore non è puro. Dopo essere stato a lungo imprigionato, Black Adam viene liberato e dovrà confrontarsi con i supereroi in vita per capire che, non solo un grande potere, ma anche nobili azioni e sacrificio fanno di un uomo un eroe.

Black Adam: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Dwayne Johnson, Pierce Brosnan, Sarah Shahi, Aldis Hodge, Noah Centineo, Bodhi Sabongui, James Cusati-Moyer, Marwan Kenzari, Quintessa Swindell, Joseph Gatt, Uli Latukefu, Stephen Jones. La regia è di Jaume Collet-Serra.

Streaming e tv

Dove vedere Black Adam in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 9 ottobre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.