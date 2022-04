Big Show 2022 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Stasera, venerdì 8 aprile 2022, alle ore 21:20 su Canale 5 arriva la nuova edizione di Big Show 2022. Il programma varietà cambia canale di destinazione dopo le prime due edizioni passate su Italia 1. E cambia anche conduttore. Al posto di Andrea Pucci e Katia Follesa arriva Enrico Papi, che riprende il suo ruolo di conduttore in prima serata. Big Show è un format inglese che punta ad intrattenere il pubblico e renderlo al tempo stesso anche protagonista. Ogni puntata ha un ospite VIP, ma l’obiettivo è coinvolgere soprattutto il pubblico. Ma dove vedere in diretta TV e live streaming Big Show 2022? Vediamo tutte le informazioni in merito.

In TV

Il programma varietà arriva in prima serata su Canale 5 e va in onda ogni venerdì a partire dall’8 aprile 2022, alle ore 21:20. Per seguire ogni puntata in diretta TV è necessario sintonizzarsi sul principale canale di Mediaset, per cui basterà cliccare sul tasto 5 del telecomando.

Big Show 2022 streaming live

Ma il programma può essere seguito anche in live streaming grazie a MediasetPlay, il servizio aggiuntivo di Mediaset che permette di seguire anche tramite pc e smartphone i contenuti in onda in TV. Come funziona? È un servizio gratuito previa registrazione. Basterà registrarsi o effettuare login, anche tramite Facebook e Google, dopodiché sarà possibile accedere ai contenuti in streaming. E c’è di più. Grazie alla funzione on demand, è possibile recuperare le puntate già andate in onda.

Quante puntate

Ora che abbiamo visto dove vedere in TV e streaming Big Show 2022, scopriamo da quante puntate è composto il programma. Il varietà vede alla conduzione Enrico Papi per questa terza edizione ed è composto da sei episodi, in onda ogni settimana con appuntamento il venerdì sera su Canale 5. Di seguito vi lasciamo la programmazione, che potrebbe subire variazioni in caso di imprevisti: