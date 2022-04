Big Show 2022: anticipazioni, ospiti, quante puntate e streaming

Enrico Papi torna in prima serata con Big Show 2022, un programma varietà che approda su Canale 5 con una nuova edizione a partire da venerdì 8 aprile 2022, alle ore 21:20. In principio, il programma è andato in onda su Italia 1, almeno per le prime due stagioni, e alla conduzione ha visto Andrea Pucci e Katia Follesa. Ma, in vista della terza stagione, Mediaset ha scelto di dare una marcia in più al varietà spostandolo sulla rete principale e con una nuova conduzione. Per Enrico Papi si tratta di un ben gradito ritorno al serale. Il format è tratto da un programma inglese intitolato Michael McIntyre’s Big Show. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della nuova edizione? Da quante puntate è composto e dove vederlo in TV e streaming? Scopriamo insieme tutte le informazioni utili.

Anticipazioni e ospiti

Secondo le prime anticipazioni, Big Show 2022 è un programma che arriva in prima serata su Canale 5 e la nuova edizione è condotta da Enrico Papi. E, a detta del conduttore, i protagonisti di questa edizione sono “persone comuni, anche il pubblico da casa può essere protagonista”. L’ha definito “uno show mai visto, dove può succedere di tutto”. Ma come funziona nello specifico questo programma varietà? Stando alle precedenti edizioni, il programma è composto da monologhi, interviste ironiche, giochi, sketch in studio e collegamenti in esterna. Inoltre, come sottolineava Enrico Papi, anche il pubblico può essere coinvolto nel gioco. Partecipano persone comuni ma anche nomi ben noti al pubblico. Infatti ogni puntata avrà uno o più ospiti. In un’intervista con La Repubblica, ha raccontato la sua esperienza con Big Show: “È divertente ed emozionante. Non ho mai avuto modo di cimentarmi in questo genere di show, ma le storie delle persone mi interessano. Non mi va di mostrarmi al pubblico in modo più profondo, forse con Big show si scoprirà un’altra parte di me”.

Big Show 2022: quante puntate

Da quante puntate è composto Big Show 2022 ve lo diciamo subito. Come anticipa TVBlog, il programma varietà di Canale 5 va in onda per sei settimane consecutive, poiché è composto da sei episodi, tutti guidati da Enrico Papi. Di seguito vi lasciamo la programmazione, che potrebbe subire variazioni in caso di imprevisti:

Prima puntata: venerdì 8 aprile 2022

Seconda puntata: venerdì 15 aprile 2022

Terza puntata: venerdì 22 aprile 2022

Quarta puntata: venerdì 29 aprile 2022

Quinta puntata: venerdì 6 maggio 2022

Sesta puntata: venerdì 13 maggio 2022

Streaming e TV

Dove vedere in diretta TV e live streaming Big Show 2022? Il programma, come già anticipato, parte venerdì 8 aprile 2022 in prima serata su Canale 5. Va in onda quindi dopo l’appuntamento tradizionale con Striscia la Notizia e approda in prima serata a partire dalle 21:20. Per seguire il varietà in diretta TV è necessario sintonizzarsi sul canale principale di Mediaset, disponibile al tasto 5 del telecomando. Chi invece vuole seguire Big Show 2022 in diretta streaming può accedere a MediasetPlay, sia tramite desktop che tramite app.