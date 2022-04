Big Show 2022: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Big Show 2022, il programma varietà che parte venerdì 8 aprile in prima serata su Canale 5? Il format torna con una nuova edizione e una nuova conduzione, così come un canale differente. In principio, infatti, è andato in onda su Italia 1 e le precedenti edizioni hanno visto alla conduzione la coppia composta da Katia Follesa e Andrea Pucci. Ma la terza edizione arriva su Canale 5 e ha scelto come conduttore Enrico Papi. Da quante puntate è composta la nuova edizione? Come riporta TVBlog, il varietà è composto da sei puntate, per cui andrà in onda una volta a settimana, di venerdì, alle ore 21:20. Di seguito vi lasciamo la programmazione delle puntate, che potrebbero subire variazioni in caso di imprevisti:

Prima puntata: venerdì 8 aprile 2022

Seconda puntata: venerdì 15 aprile 2022

Terza puntata: venerdì 22 aprile 2022

Quarta puntata: venerdì 29 aprile 2022

Quinta puntata: venerdì 6 maggio 2022

Sesta puntata: venerdì 13 maggio 2022

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Big Show 2022? Ogni puntata, stando alle prime due edizioni andate in onda su Italia 1, dovrebbe durare circa 140 minuti. Ciò significa che, se la messa in onda parte alle 21:20, ogni puntata dovrebbe terminare intorno alle 23:30.

Streaming e TV

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Big Show 2022, ma dove vederle in diretta TV e live streaming? Il programma varietà condotto da Enrico Papi, come già anticipato, va in onda su Canale 5 a partire da venerdì 8 aprile 2022, alle ore 21:20. Per seguire in diretta la puntata è necessario sintonizzarsi sul canale principale di Mediaset, al tasto 5 del telecomando. Chi invece vuole seguire la puntata in live streaming può accedere a MediasetPlay, il servizio gratuito che mette a disposizione i contenuti che vanno in onda in televisione. Per accedere è necessario registrarsi anche tramite Facebook e Google. Inoltre è disponibile anche l’App di MediasetPlay, in modo da seguire lo streaming tramite smartphone, tablet e smart TV.