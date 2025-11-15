Biancaneve e il cacciatore: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, sabato 15 novembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Biancaneve e il cacciatore, film del 2012 diretto da Rupert Sanders e interpretato da Kristen Stewart, Chris Hemsworth, Charlize Theron e Sam Claflin. Il film segna l’ultima apparizione sugli schermi dell’attore inglese Bob Hoskins prima del ritiro dalle scene a causa della malattia di Parkinson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Mentre ammira una rosa rossa brillante che sboccia durante un bianco inverno, la regina Eleonora del Regno si punge il dito con le spine. Tre gocce di sangue cadono sulla neve e suscitando in lei il desiderio di una figlia con la pelle bianca come la neve, le labbra rosse come il sangue, i capelli neri come le ali di un corvo e un cuore forte come la rosa. Poco tempo dopo dà alla luce Biancaneve ma si ammala e muore molti anni dopo. Dopo la sua morte, il padre di Biancaneve, re Magnus , e il suo esercito combattono un esercito invasore di soldati di vetro. Re Magnus trova una prigioniera di nome Ravenna, rimane incantato dalla sua bellezza e la sposa.

Ma Ravenna è una potente strega che ha usato l’esercito del falso vetro per farsi strada nel regno con il fascino. La prima notte di nozze, confessa che c’era un re molto simile a Magnus che l’ha usata, le ha fatto del male e poi l’ha scartata. Uccide Magnus prima di conquistare il regno. L’amico d’infanzia di Biancaneve, William, e suo padre, il duca Hammond, scappano ma non riescono a salvarla, e lei è rinchiusa in una torre per anni.

Il regno e la sua gente si deteriorano sotto il governo della regina Ravenna, che prosciuga periodicamente la giovinezza dalle giovani donne del regno per mantenere un incantesimo lanciato su di lei da bambina da sua madre, che le permette di mantenere la sua bellezza giovanile. Quando la figliastra Biancaneve diventa maggiorenne, apprende dal suo Specchio Magico che Biancaneve è destinata a distruggerla a meno che non consumi il cuore della ragazza, il che la renderà immortale. Ravenna ordina a suo fratello Finn di portarle la principessa, ma Biancaneve scappa nella Foresta Oscura, dove Ravenna non ha potere. Ravenna fa un patto con Eric il Cacciatore, vedovo e ubriacone, per catturare Biancaneve, promettendo in cambio di riportare in vita sua moglie. Ma quando Finn rivela che Ravenna in realtà non ha il potere di resuscitare i morti, il Cacciatore aiuta Biancaneve a scappare. Il Duca e William scoprono che Biancaneve è viva e William lascia il castello per trovarla, unendosi al gruppo di Finn come arciere.

Biancaneve e il cacciatore: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Biancaneve e il cacciatore, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Kristen Stewart: Biancaneve

Chris Hemsworth: Eric, il cacciatore

Charlize Theron: Ravenna, la Regina cattiva

Sam Claflin: Principe William

Vincent Regan: Duca Hammond

Noah Huntley: Re Magnus

Liberty Ross: Regina Eleanor

Ian McShane: Beith

Bob Hoskins: Muir

Johnny Harris: Quert

Toby Jones: Coll

Eddie Marsan: Duir

Ray Winstone: Gort

Nick Frost: Nion

Brian Gleeson: Gus

Lily Cole: Greta

Sam Spruell: Finn, fratello della Regina

Streaming e tv

Dove vedere Biancaneve e il cacciatore in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 15 novembre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.