Ultimo aggiornamento ore 17:48
TV
TV

Biancaneve e i sette nani: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Biancaneve e i sette nani: trama, personaggi e streaming del film

Questa sera, giovedì 1 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Biancaneve e i sette nani (Snow White and the Seven Dwarfs), film d’animazione del 1937 diretto da vari registi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Avendo perso entrambi i genitori in giovane età, la principessa Biancaneve vive con la sua malvagia e spietata matrigna, la regina Grimilde. Temendo che la bellezza della figliastra possa eclissare la sua, la sovrana la costringe a lavorare come sguattera e ogni giorno chiede al suo Specchio Magico “chi è la più bella del reame”. Per anni quest’ultimo risponde sempre che la più bella è lei, accontentandola, finché un giorno informa la regina che Biancaneve è ora la più bella del reame.

Nello stesso giorno, la principessa incontra e si innamora di un principe che la sente cantare. La regina vede tutto dalla finestra e, furiosa, ordina al suo cacciatore di condurre Biancaneve nella foresta, ucciderla e portarle il suo cuore in uno scrigno. L’uomo però si rifiuta di farlo e rivela alla giovane il complotto della matrigna, esortandola a fuggire nel bosco e non tornare mai più. Persa e spaventata, Biancaneve fa amicizia con gli animali del bosco che la conducono in un cottage. Trovando sette piccole sedie nella sala da pranzo, la principessa presume che il cottage sia la casa disordinata di sette bambini orfani.

Biancaneve e i sette nani: personaggi e doppiatori

Abbiamo visto la trama di Biancaneve e i sette nani, ma quali sono i personaggi e i loro doppiatori? Di seguito l’elenco completo:

  • Rosetta Calavetta: Biancaneve (dialoghi)
  • Lina Pagliughi: Biancaneve (canto)
  • Giulio Panicali: Principe (dialoghi)
  • Giovanni Manurita: Principe (canto)
  • Tina Lattanzi: Regina Grimilde
  • Dina Romano: Strega Cattiva
  • Lauro Gazzolo: Mammolo
  • Olinto Cristina: Dotto
  • Amilcare Pettinelli: Brontolo
  • Giuseppe Mazzanti: Pisolo
  • Cesare Polacco: Gongolo
  • Gero Zambuto: Eolo
  • Aldo Silvani: Specchio Magico
  • Mario Besesti: Cacciatore

Nuovo doppiaggio (1972)

  • Melina Martello: Biancaneve (dialoghi)
  • Gianna Spagnulo: Biancaneve (canto)
  • Romano Malaspina: Principe (dialoghi)
  • Bruno Filippini: Principe (canto)
  • Benita Martini: Regina Grimilde
  • Wanda Tettoni: Strega
  • Silvio Spaccesi: Mammolo
  • Roberto Bertea: Dotto
  • Manlio Busoni: Brontolo
  • Giancarlo Maestri: Pisolo
  • Carlo Baccarini: Gongolo
  • Vittorio Di Prima: Eolo, Cacciatore
  • Mario Feliciani: Specchio Magico

Streaming e tv

Dove vedere Biancaneve e i sette nani in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 1 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
