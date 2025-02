Chi è Bianca Guaccero, la conduttrice del PrimaFestival di Sanremo 2025

Bianca Guaccero è la conduttrice, insieme a Gabriele Corsi, del PrimaFestival di Sanremo 2025, in onda su Rai 1 subito prima l’inizio delle serate del Festival dall’8 febbraio. La showgirl ha recentemente vinto Ballando con le stelle, e ha condotto Dalla strada al palco con Nek. Vediamo insieme la carriera e la vita privata di Bianca Guaccero.

Carriera

Classe 1981, nata il 15 gennaio a Bitonto, in Puglia, ha iniziato a calcare il palcoscenico con il comico Uccio De Sanctis. Artista poliedrica, è molto brava come attrice, conduttrice e ballerina. Ha debuttato al cinema con il film Terra Bruciata nel 1999, l’anno successivo è stata tra i protagonisti di Faccia di Picasso di Massimo Ceccherini. Ha recitato a teatro e cantato in televisione. Ha affiancato alla conduzione Pippo Baudo e Piero Chiambretti alla conduzione del Festival di Sanremo su Rai1 nel 2008, con Andrea Osvàrt. Ora per lei il grande ritorno come conduttrice del PrimaFestival a Sanremo 2025.

È stata protagonista della miniserie La stella della porta accanto nello stesso 2008. Tra il 2019 e il 2020 presenta, insieme a Enrico Ruggeri, il varietà monografico Una storia da cantare nel sabato sera di Rai 1. Per la stessa rete, nel 2021 Bianca Guaccero è tra i protagonisti della miniserie Fino all’ultimo battito al fianco di Marco Bocci e Violante Placido. Ha avuto grande popolarità con la conduzione del factual di Rai 2 Detto fatto. Dopo per qualche tempo è meno presente in tv. Poi il grande ritorno sulla cresta dell’onda con Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai 1 in cui trionfa in coppia con Giovanni Pernice, che diventa il suo fidanzato.

Vita privata

Come detto è attualmente legata al ballerino Giovanni Pernice, conosciuto a Ballando. Nel settembre 2013 si era sposata con il regista Dario Acocella col quale aveva avuto una figlia, poi il matrimonio si era concluso, nel novembre 2017.