Benvenuti al Sud: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, sabato 28 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Benvenuti al Sud, film del 2010 diretto da Luca Miniero, remake del film francese del 2008 Giù al Nord di Dany Boon. La versione italiana, specialmente per quanto riguarda la prima parte del film, è stata realizzata con la tecnica shot-for-shot ripercorrendo in larga parte la trama e i dialoghi dell’originale francese; nella seconda parte, invece, molte situazioni sono state aggiunte, modificate o cambiate per renderle più aderenti agli stereotipi italiani. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Alberto Colombo, direttore di un ufficio postale della Brianza, si vede respingere una domanda di trasferimento a Milano, l’ennesima che aveva presentato, in quanto preceduto in graduatoria da un collega disabile. Desideroso di esaudire il sogno della moglie Silvia di vivere nel capoluogo lombardo per soddisfare le sue aspettative di vita più ambiziose, comprese quelle relative al futuro del loro figlioletto Chicco, Alberto decide di fingersi paraplegico a sua volta per tentare di ottenere l’agognato posto: l’inganno viene però maldestramente alla luce proprio davanti all’ispettore inviato a controllare il suo fantomatico handicap. Per evitare il licenziamento, l’uomo è quindi costretto ad accettare un trasferimento ma nella parte opposta del Paese, in Cilento, a dirigere l’ufficio del piccolo paese di Castellabate.

Prima di partire verso la nuova destinazione, Alberto prende superficialmente informazioni sulle condizioni di vita nel Meridione presso alcuni amici: viene messo così in guardia da tutte le problematiche pregiudizievoli, umane e ambientali (tra cui la criminalità diffusa, la difficile gestione dei rifiuti e l’afoso clima), che dovrà affrontare nella nuova sede. Tutti questi moniti, espressi da persone che al Sud avevano già vissuto, non fanno altro che aumentare preoccupazioni e precauzioni che l’uomo va ad adottare. Una volta giunto a Castellabate, invece, pur dopo essere incorso in alcune peripezie, Alberto fa amicizia con il postino Mattia Volpe e con i colleghi Maria, Costabile Piccolo e Costabile Grande e finisce per apprezzare le bellezze e le abitudini del paesino campano, caratterizzato da un clima mite, da luoghi ameni e pittoreschi e da simpatia e generosità da parte dei residenti, ambientandosi in fretta allo stile di vita locale e scoprendo come le idee sul Mezzogiorno, sue e dei suoi conoscenti, fossero solo pregiudizi e stereotipi.

Benvenuti al Sud: il cast

Abbiamo visto la trama di Benvenuti al Sud, ma qual è il cast completo del film su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Claudio Bisio: Alberto Colombo

Alessandro Siani: Mattia Volpe

Angela Finocchiaro: Silvia Colombo

Valentina Lodovini: Maria Flagello

Nando Paone: Costabile Piccolo

Giacomo Rizzo: Costabile Grande

Nunzia Schiano: signora Volpe

Riccardo Zinna: vigile

Salvatore Misticone: signor Scapece

Alessandro Vighi: Chicco Colombo

Fulvio Falzarano: Mario

Teco Celio: Gran Maestro

Naike Rivelli: poliziotta

Dany Boon: turista francese (cameo)

Streaming e tv

Dove vedere Benvenuti al Sud in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 28 febbraio 2026 – alle ore 21,20 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma grautita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.