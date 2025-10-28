Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Belve streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata, 28 ottobre 2025

di Anton Filippo Ferrari
Belve streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata, 28 ottobre 2025

Questa sera, martedì 28 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la prima puntata di Belve, la nuova edizione (2025) del programma ideato e condotto da Francesca Fagnani. Tornano i pungenti e ironici faccia a faccia in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. Ospiti disposti a mettersi in gioco, accettando le regole del programma: raccontarsi senza filtri, rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Dove vedere Belve in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2 con la conduzione di Francesca Fagnani. Oltre alle consuete interviste, tra le novità nomi della comicità italiana a rotazione. E non mancherà la sigla di chiusura con tutti i fuori onda, diventato ormai negli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico di “Belve”.

Belve streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Potrete anche recuperare le singole interviste o l’intera puntata grazie alla funzione on demand.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Belve, ma quante puntate sono previste su Rai 2? In tutto andranno in onda cinque puntate: la prima martedì 28 ottobre 2025, la quinta e ultima martedì 25 novembre 2025. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: martedì 28 ottobre 2025 OGGI
Seconda puntata: martedì 4 novembre 2025
Terza puntata: martedì 11 novembre 2025
Quarta puntata: martedì 18 novembre 2025
Quinta puntata: martedì 25 novembre 2025

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca