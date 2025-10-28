Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Belve: quante puntate, durata e quando finisce (2025)

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Belve: quante puntate, durata e quando finisce (2025)

Quante puntate sono previste per la nuova stagione di Belve? La nuova edizione dello show condotto da Francesca Fagnani, che vede grandi personaggi del mondo dello spettacolo e non solo raccontarsi in maniera inedita tramite le sue graffianti interviste, è composta da cinque puntate. Un’edizione che ci accompagnerà fino a quasi fine maggio, per un programma ormai cult di Rai 2, che va in onda in prima serata a partire dal 28 ottobre 2025 alle ore 21.20. In tutto sono previste 5 puntate. L’ultima è previste per il 25 novembre 2025. Ecco la programmazione completa (potrebbe variare).

  • Prima puntata: martedì 28 ottobre 2025
  • Seconda puntata: martedì 4 novembre 2025
  • Terza puntata: martedì 11 novembre 2025
  • Quarta puntata: martedì 18 novembre 2025
  • Quinta puntata: martedì 25 novembre 2025

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Belve? Ogni puntata del programma, come nelle scorse edizioni, durerà circa due ore, dalle ore 21,20 alle ore 23,20 (pause pubblicitarie incluse). Tornano gli iconici faccia a faccia in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con grandi personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca del nostro Paese. Ospiti disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
