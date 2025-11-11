Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Perché Belve stasera, 11 novembre, non va in onda? Il motivo

di Redazione TPI

Perché Belve stasera, 11 novembre, non va in onda? Il motivo

Perché Belve stasera, martedì 11 novembre 2025, non va in onda su Rai 2? Ve lo diciamo subito: il programma di Francesca Fagnani oggi non verrà trasmessa per lasciare spazio allo sport. Nello specifico verrà trasmessa una partita delle ATP Finals di Tennis in corso a Torino. Niente panico. I fan della trasmissione dovranno aspettare solo 7 giorni per rivedere la Fagnani alle prese con i vari personaggi intervistati. La prossima puntata infatti andrà in onda martedì 18 novembre 2025 alle ore 21,20.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per la nuova stagione di Belve? La nuova edizione dello show condotto da Francesca Fagnani, che vede grandi personaggi del mondo dello spettacolo e non solo raccontarsi in maniera inedita tramite le sue graffianti interviste, è composta da cinque puntate. Un’edizione che ci accompagnerà fino a quasi fine maggio, per un programma ormai cult di Rai 2, che va in onda in prima serata a partire dal 28 ottobre 2025 alle ore 21.20. In tutto sono previste 5 puntate. L’ultima è previste per il 2 dicembre 2025. Ecco la programmazione completa (potrebbe variare).

  • Prima puntata: martedì 28 ottobre 2025
  • Seconda puntata: martedì 4 novembre 2025
  • Terza puntata: martedì 18 novembre 2025
  • Quarta puntata: martedì 25 novembre 2025
  • Quinta puntata: martedì 2 dicembre 2025

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Belve non va in onda, ma dove vedere le varie puntata in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2 con la conduzione di Francesca Fagnani. Oltre alle consuete interviste, tra le novità nomi della comicità italiana a rotazione. E non mancherà la sigla di chiusura con tutti i fuori onda, diventato ormai negli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico di “Belve”. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Potrete anche recuperare le singole interviste o l’intera puntata grazie alla funzione on demand.

Ricerca