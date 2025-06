Belve Crime streaming e diretta tv: dove vedere la sesta puntata

Belve Crime streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi, 10 giugno

Questa sera, martedì 10 giugno 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la prima puntata di Belve Crime, lo spin off del programma cult condotto da Francesca Fagnani. Con interviste esclusive a colpevoli o testimoni chiave di vicende di cronaca nera, “Belve Crime” è un programma che mira a indagare nel profondo la mente di chi ha sbagliato, di chi ha fatto del male o di chi ha attraversato il male. Sullo sfondo cold case e delitti che in questi ultimi anni hanno segnato il sentimento del Paese. Dove vedere Belve Crime in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv e live streaming

Il programma, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2 con la conduzione di Francesca Fagnani. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Potrete anche recuperare le singole interviste o l’intera puntata grazie alla funzione on demand.