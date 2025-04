Belve 2025: anticipazioni, ospiti, quante puntate, durata, interviste e streaming

Torna Belve, l’iconico programma condotto da Francesca Fagnani, e in onda su Rai 2 in prima visione alle ore 21.20 dal 29 aprile. La nota giornalista intervista senza sconti protagonisti del mondo dello spettacolo, della politica, dello sport ecc, pronti a raccontarsi in una veste inedita, sotto la raffica di domande taglienti della conduttrice. Un programma che negli anni è diventato virale, amatissimo dai giovani e sui social. Vediamo le anticipazioni e gli ospiti.

Anticipazioni e ospiti

Torna il programma cult di Rai 2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, in onda con la nuova stagione dal 22 aprile in prima serata. Tra gli ospiti di questa edizione Nino Frassica e la segreteria del PD Elly Schlein. E ancora l’attrice Nathalie Guetta e Paola Iezzi, una delle piacevoli scoperte dell’ultima giuria di X Factor. Sembra certa anche la presenza di Benedetta Rossi, star del web e volto amatissimo di Food Network e Real Time, del rapper Gue Pequeno e di Sabrina Impacciatore. E ancora il campione olimpico Marcell Jacobs, e nelle settimane successive siederanno sul temutissimo sgabello Milly D’Abbraccio, Raz Degan e Michele Morrone.

Grande novità di questa edizione, la presenza di Serena Brancale, reduce dal Festival di Sanremo con Anema e core, diventato un tormentone, sarà ospite fissa, protagonista dello spazio musicale in cui proporrà le cover di grandi successi.

Belve 2025: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Belve 2025? La nuova stagione va in onda in prima serata su Rai 2 dal 29 aprile 2025 alle ore 21.20 per cinque puntate. L’ultima puntata dovrebbe andare in onda il 27 maggio. Ecco la programmazione completa (potrebbe variare).

Prima puntata: 29 aprile 2025

Seconda puntata: 6 maggio 2025

Terza puntata: 13 maggio 2025

Quarta puntata: 20 maggio 2025

Quinta puntata: 27 maggio 2025

Streaming e tv

Dove vedere Belve 2025 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 in prima serata dal 29 aprile 2025 alle ore 21.20. Anche in streaming su Rai Play, dove sarà possibile recuperare in qualsiasi momento le interviste o le intere puntate grazie alla funzione on demand.