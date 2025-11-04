Belve: le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata, 4 novembre 2025, Francesca Fagnani, Rai 2

Questa sera, martedì 4 novembre 2025, va in onda la seconda puntata della nuova stagione di Belve, il programma cult condotto da Francesca Fagnani e in onda su Rai 2 in prima visione e in prima serata alle ore 21.20. Tornano gli iconici faccia a faccia in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con grandi personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca del nostro Paese. Ospiti disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Una formula vincente con tre ospiti a puntata. Oltre alle consuete interviste, tra le novità nomi della comicità italiana a rotazione. Vediamo insieme le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi.

Anticipazioni e ospiti

Tornano i faccia a faccia di Francesca Fagnani in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con personaggi del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca. Ospiti disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Una formula vincente con tre ospiti a puntata. Oltre alle consuete interviste, che per cinque puntate intratterranno i telespettatori, si conferma anche per questa stagione “Belve Crime”: due puntate in onda in chiusura di stagione. Fagnani intervista colpevoli, testimoni o protagonisti di crimini efferati per esplorare il lato oscuro dell’animo umano. Non mancherà come di consueto la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti, diventato ormai negli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico di “Belve”. Ospiti della seconda puntata: Iva Zanicchi, Irene Pivetti e Adriano Pappalardo. E poi, ancora una sorpresa speciale con Maria De Filippi.

Streaming e tv

Dove vedere Belve in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 in prima serata dal 28 ottobre 2025 alle ore 21.20. Anche in streaming su RaiPlay, dove sarà possibile recuperare in qualsiasi momento le interviste o le intere puntate grazie alla funzione on demand.