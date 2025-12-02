Icona app
TV

Belve: le anticipazioni e gli ospiti della quinta puntata, 2 dicembre 2025

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Belve: le anticipazioni e gli ospiti della quinta puntata, 2 dicembre 2025, Francesca Fagnani, Rai 2

Questa sera, martedì 2 dicembre 2025, va in onda la quinta puntata della nuova stagione di Belve, il programma cult condotto da Francesca Fagnani e in onda su Rai 2 in prima visione e in prima serata alle ore 21.20. Tornano gli iconici faccia a faccia in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con grandi personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca del nostro Paese. Ospiti disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Una formula vincente con tre ospiti a puntata. Oltre alle consuete interviste, tra le novità nomi della comicità italiana a rotazione. Vediamo insieme le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi.

Anticipazioni e ospiti

Tornano i faccia a faccia di Francesca Fagnani in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con personaggi del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca. Ospiti disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Una formula vincente con tre ospiti a puntata. Oltre alle consuete interviste, che per cinque puntate intratterranno i telespettatori, si conferma anche per questa stagione “Belve Crime”: due puntate in onda in chiusura di stagione. Fagnani intervista colpevoli, testimoni o protagonisti di crimini efferati per esplorare il lato oscuro dell’animo umano. Non mancherà come di consueto la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti, diventato ormai negli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico di “Belve”. Ospiti della quinta puntata: Stefania Sandrelli, Fabio Fognini e Sabrina Salerno. E poi, un momento di grande emozione con Maria De Filippi: per questa puntata, l’ultima della stagione di “Belve”, Francesca Fagnani riprende il suo posto sullo sgabello per intervistare la conduttrice.

Streaming e tv

Dove vedere Belve in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 in prima serata dal 28 ottobre 2025 alle ore 21.20. Anche in streaming su RaiPlay, dove sarà possibile recuperare in qualsiasi momento le interviste o le intere puntate grazie alla funzione on demand.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ricerca