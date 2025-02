Bella Stronza: il testo della canzone (cover) di Fedez e Marco Masini a Sanremo 2025

Qual è il testo di Bella Stronza, la canzone (cover) cantata da Fedez e Marco Masini al Festival di Sanremo 2025? Ecco le parole del brano:

IL TESTO ORIGINALE

Bella stronza

Che hai distrutto tutti i sogni

Della donna che ho tradito

Che mi hai fatto fare a pugni

Con il mio migliore amico

E ora mentre vado a fondo

Tu mi dici sorridendo “ne ho abbastanza”

Bella stronza

Che ti fai vedere in giro

Per alberghi e ristoranti

Con il culo sul Ferrari

Di quell’essere arrogante

Non lo sai che i miliardari

Anche ai loro sentimenti danno un prezzo

Il disprezzo

Perché forse io ti ho dato troppo amore

Bella stronza che sorridi di rancore

Ma se Dio ti ha fatto bella

Come il cielo e come il mare

A che cosa ti ribelli

Di chi ti vuoi vendicare

Ma se Dio ti ha fatto bella

Più del sole e della luna

Perché non scappiamo insieme

Non lo senti questo mondo come puzza

Ma se Dio ti ha fatto bella

Come un ramo di ciliegio

Tu non puoi amare un tarlo

Tu commetti un sacrilegio

E ogni volta che ti spogli

Non lo senti il freddo dentro

Quando lui ti paga i conti

Non lo senti l’imbarazzo del silenzio

Perché sei bella, bella, bella

Bella stronza

Che hai chiamato la volante quella notte

E volevi farmi mettere in manette

Solo perché avevo perso la pazienza

La speranza, sì, bella stronza

Ti ricordi

Quando con i primi soldi

Ti ho comprato quella spilla

Che ti illuminava il viso

E ti chiamavo la mia stella

Quegli attacchi all’improvviso

Che avevamo noi di sesso e tenerezza

Bella stronza, sì

Perché forse io ti ho dato troppo amore

Bella stronza che sorridi di rancore

Ma se Dio ti ha fatto bella

Come il cielo e come il mare

A che cosa ti ribelli

Di chi ti vuoi vendicare

Ma se Dio ti ha fatto bella

Più del sole e della luna

Esci dai tuoi pantaloni, mi accontento

Come un cane degli avanzi

Perché sei bella, bella, bella

Mi verrebbe di strapparti

Quei vestiti da puttana

E tenerti a gambe aperte

Finché viene domattina

Ma di questo nostro amore

Così tenero e pulito

Non mi resterebbe altro che un lunghissimo minuto di violenza

E allora ti saluto, bella stronza, eh

IL TESTO DI FEDEZ

Fedez ha scritto alcune strofe che si aggiungeranno al testo originale. “Ho una cicatrice sulla pancia che mi ha fatto meno male”, una di queste che allude anche all’operazione all’addome subita nel 2022 per il cancro al pancreas. Alcuni versi sarebbero dedicati a Chiara Ferragni: “Se vivi di apparenze i giudizi ti feriscono”. Altri sarebbero invece dedicati ad Angelica Montini, la ragazza con la quale il rapper avrebbe tradito l’ex moglie: “Baciarsi e dirsi ti amo sì, ma farlo di nascosto”. E ancora: “Grazie a me ora confondi lo schifo con l’amore, chi cerca quello che non deve trova quello che non vuole / Ti penso e non mi sembra vero, non riusciremo mai a ferire chi ci odia come chi ci ama per davvero”. E alla fine Fedez, tornando a rivolgersi probabilmente all’ex moglie, canta: “Ti ho dato tutte le ragioni per essere una bella stronza”.

Streaming e tv

Abbiamo visto il testo di Bella Stronza, la canzone (cover) di Fedez e Marco Masini, ma dove vedere il Festival di Sanremo 2025 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dall’11 al 15 febbraio 2024 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2025 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.