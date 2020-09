Battiti Live – Compilation: la scaletta di oggi, 22 settembre

Qual è la scaletta di Battiti Live – Compilation in onda oggi, 22 settembre 2020, su Italia 1? Saranno tantissimi gli artisti che si esibiranno con i loro successi nel mix creato da Mediaset per la puntata speciale di stasera. Per festeggiare la fine dell’estate Italia 1 ha deciso di mandare in onda una sorta de “il meglio” dei vari concerti che sono andati in scena questa estate in Puglia. Ma vediamo insieme la scaletta di Battiti Live – Compilation. Ve lo diciamo subito: l’esatta scaletta non è stata resa nota, ma sappiamo quali sono i cantanti che si esibiranno. Eccoli:

Boomdabash con Alessandra Amoroso con “Karaoke” e “Mambo Salentino”,

Rocco Hunt con i Boomdabash e J-Ax in “Ti volevo dedicare”,

Rocco Hunt e Ana Mena con “A un passo dalla luna”,

Baby K con “Non mi basta più” e “Da zero a cento”,

J-Ax con “Una voglia assurda”,

Takagi & Ketra ed Elodie con “Ciclone” e poi anche insieme a Giusy Ferreri con “Amore e Capoeira”,

Elettra Lamborghini con “Musica (e il resto scompare)”,

Fedez con “Bimbi per strada” e, insieme a Cara con “Le feste di Pablo”,

Elodie con “Guaranà”,

Dotan con “Numb”,

Irama con “Mediterranea” e “Nera”,

Diodato con “Rumore” e “Un’altra estate”,

Fred De Palma con Anitta in “Paloma” e “Una volta ancora”,

Annalisa con “House Party”,

Francesco Gabbani con “Il sudore appiccica” e “Occidentali’s Karma”,

Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini con “La Isla”,

Nek con “Lascia che io sia” e “Almeno stavolta”,

Pinguini Tattici Nucleari con “Ringo Star”,

The Kolors con un medley,

Gigi D’Alessio e Clementino con “Como suena el corazon”,

Fabrizio Moro con “Il senso di ogni cosa”,

Danti e Raf con “Liberi”, Raf canterà anche “Infinito”,

Shade con un medley,

Ermal Meta con “Finirà bene”,

Alberto Urso con “Quando quando”,

Ernia con “Superclassico”

Gabry Ponte con la sua discodance.

In programma anche alcune esibizioni on the road: Piero Pelù da Castel del Monte ad Andria, Francesco Renga da Vieste, Nek da Brindisi, Le Vibrazioni da Taranto, Gaia da Alberobello e Aiello da Trani. Appuntamento dunque a stasera, 22 settembre 2020, con Battiti Live – Compilation dalle ore 21,30 su Italia 1. Buona visione!

