Barry Seal – Una storia americana: trama, storia vera, cast e streaming del film

Questa sera, 24 marzo 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Barry Seal – Una storia americana, film del 2017 diretto da Doug Liman, con protagonista Tom Cruise. Il film è incentrato sulla storia vera di Barry Seal, ex pilota della Trans World Airlines diventato negli anni ottanta contrabbandiere di droga e successivamente informatore per la DEA. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 1979, mentre il presidente statunitense Jimmy Carter dichiara alla nazione la “crisi di fiducia”, la popolazione attende l’elezione di quello nuovo, Ronald Reagan. Barry Seal, uno scaltro pilota di aerei di linea che vive in Louisiana, viene scoperto, contattato e reclutato dalla CIA per iniziare a effettuare lavori sotto copertura. Arrivato in Nicaragua inizia a collaborare con i contras in lotta contro i sandinisti al potere. Di seguito inizia a lavorare come contrabbandiere di armi, trafficante di droga per il cartello di Medellín e informatore della DEA.[1][2]

Storia vera: chi era Barry Seal

Come detto, il film Barry Seal è ispirato da una storia vera. Adler Berriman Seal (Baton Rouge, 16 luglio 1939 – Baton Rouge, 19 febbraio 1986), è stato un criminale e aviatore americano. Nato in Louisiana, Seal iniziò a volare già da adolescente, dimostrando doti notevoli secondo il suo istruttore di volo. Nel 1961 entrò nella Louisiana Army National Guard, frequentando parte dei corsi per l’addestramento dei corpi speciali (il cosiddetto Q Course) senza completarlo.

Nel 1964 entrò nella Trans World Airlines come tecnico di volo, venendo rapidamente promosso fino a diventare uno dei più giovani piloti della linea aerea, volando su rotta transcontinentale Usa-Europa. Nel luglio 1972 venne licenziato perché coinvolto in un traffico di esplosivo con il Messico. Secondo le dichiarazioni fornite successivamente alla DEA, iniziò ad operare nel contrabbando di marijuana, passando poi alla più redditizia cocaina.

Nel dicembre 1979 Barry Seal venne arrestato in Honduras al rientro da un trasporto di cocaina dall’Ecuador per possesso di un fucile M-1. Liberato nel luglio 1980, espanse i suoi traffici, iniziando a collaborare col cartello di Medellín. Usando come base la Louisiana e l’Arkansas, pilotava aerei carichi di droga in partenza dalla Colombia o da Panama.

Nel 1984 venne arrestato a Fort Lauderdale, in Florida. Accusato di riciclaggio di denaro sporco e di traffico di Quaalude venne condannato a 10 anni. Contattò quindi la DEA offrendosi come informatore e testimoniando il coinvolgimento della CIA nelle attività di contrabbando di droga dal Sudamerica. La sua testimonianza permise la condanna di molti narcotrafficanti colombiani. Testimoniò anche contro il governo sandinista dopo aver svolto attività sotto copertura che dimostrava il coinvolgimento del Nicaragua nel traffico di cocaina dalla Colombia.

Il 17 luglio 1984 Edmond Jacoby del Washington Times pubblicò un articolo sul traffico di droga che coinvolgeva sandinisti e colombiani; ciò costrinse alla chiusura anticipata dell’operazione sotto copertura, visto che permetteva facilmente di identificare Seal come infiltrato. Barry Seal non si scoraggiò e continuò a testimoniare. Condannato in alternativa ai lavori socialmente utili presso l’Esercito della Salvezza a Baton Rouge, vi fu assassinato il 19 febbraio 1986. I killer colombiani vennero arrestati durante la fuga: le autorità conclusero che essi furono assunti dai fratelli Ochoa.

Cast

Abbiamo visto trama e storia vera di Barry Seal – Una storia americana, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Tom Cruise: Barry Seal

Domhnall Gleeson: Monty Schafer

Sarah Wright: Lucy Seal

Caleb Landry Jones: JB – Bubba

Jesse Plemons: sceriffo Downing

Lola Kirke: Judy Downing

Alejandro Edda: Jorge Ochoa

Mauricio Mejía: Pablo Escobar

Fredy Yate Escobar: Carlos Lehder

Jayma Mays: Dana Sibota

E. Roger Mithcell: Craig McCall

Benito Martinez: James Rangel

Connor Trinneer: George W. Bush

Alpha Trivette: giudice Linkletter

Jed Rees: Louis Finkle

Alberto Ospino: Manuel Noriega

Streaming e tv

Dove vedere Barry Seal in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – mercoledì 24 marzo 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

