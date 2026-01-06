Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:39
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Barbie: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Barbie: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, martedì 6 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Barbie, film del 2023 diretto da Greta Gerwig. La pellicola ha come protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling, ed è il primo adattamento cinematografico in live action dell’omonima fashion doll della Mattel. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Barbie stereotipo e una vasta gamma di altre Barbie vivono a Barbieland, una società ginarchica in cui tutte le donne sono sicure di sé, autonome e di successo. I Ken trascorrono tutte le loro giornate impegnandosi in attività ricreative in spiaggia, mentre le Barbie ricoprono tutte le posizioni lavorative importanti, come mediche, avvocatesse e politiche. Ken è felice solo quando è con Barbie e cerca un rapporto più stretto con lei, la quale però lo respinge, preferendo l’indipendenza e le serate tra amiche.

Durante un ballo a una festa, la protagonista inizia a preoccuparsi improvvisamente della sua morte. Il giorno dopo scopre di non poter più completare la sua solita routine, che i suoi piedi si sono appiattiti (ciò è intollerabile per le Barbie, i cui talloni non poggiano a terra), che ha la cellulite e anche l’alito cattivo. Barbie stramba, un’emarginata saggia ma sfigurata, le dice che, per curare la sue afflizioni, dovrà recarsi nel mondo reale e trovare la bambina che gioca con lei. Mentre Barbie sta per partire per il mondo reale, Ken si nasconde nella sua auto decapottabile: una volta scoperto, la protagonista gli permette, dopo un’iniziale riluttanza, di unirsi a lei.

Barbie: il cast

Abbiamo visto la trama di Barbie, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Margot Robbie: Barbie
  • Ryan Gosling: Ken
  • America Ferrera: Gloria
  • Kate McKinnon: Barbie stramba
  • Michael Cera: Allan
  • Ariana Greenblatt: Sasha
  • Issa Rae: Barbie presidente
  • Rhea Perlman: Ruth Handler
  • Will Ferrell: amministratore delegato Mattel
  • Hari Nef: Barbie dottoressa
  • Alexandra Shipp: Barbie scrittrice
  • Emma Mackey: Barbie fisica
  • Sharon Rooney: Barbie avvocatessa
  • Ana Cruz Kayne: Barbie giudice
  • Dua Lipa: Barbie sirena
  • Kingsley Ben-Adir: Ken #1
  • Simu Liu: Ken #2
  • Ncuti Gatwa: Ken #4
  • Scott Evans: Ken #3
  • Jamie Demetriou: dirigente Mattel #1
  • Connor Swindells: Aaron Dinkins
  • John Cena: Ken #5

Streaming e tv

Dove vedere Barbie in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 6 gennaio 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / “Affari tuoi” Speciale Lotteria Italia: tutto quello che c’è da sapere
TV / The Land of Dreams: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Genitori in trappola: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / “Affari tuoi” Speciale Lotteria Italia: tutto quello che c’è da sapere
TV / The Land of Dreams: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Genitori in trappola: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Il piccolo Lord: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Il grande giorno: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Chiusura del Giubileo e della Porta Santa di San Pietro con Papa Leone XIV: orario, a che ora, streaming
TV / Ascolti tv lunedì 5 gennaio: Ogni promessa è debito, Io sono Farah, Quarta repubblica
TV / Messa in tv 6 gennaio 2026 (Epifania), dove vedere su Rai 1 e Tv2000: orari, luogo, streaming
TV / Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 5 gennaio
TV / Mamma ho riperso l’aereo: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ricerca