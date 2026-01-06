Barbie: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, martedì 6 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Barbie, film del 2023 diretto da Greta Gerwig. La pellicola ha come protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling, ed è il primo adattamento cinematografico in live action dell’omonima fashion doll della Mattel. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Barbie stereotipo e una vasta gamma di altre Barbie vivono a Barbieland, una società ginarchica in cui tutte le donne sono sicure di sé, autonome e di successo. I Ken trascorrono tutte le loro giornate impegnandosi in attività ricreative in spiaggia, mentre le Barbie ricoprono tutte le posizioni lavorative importanti, come mediche, avvocatesse e politiche. Ken è felice solo quando è con Barbie e cerca un rapporto più stretto con lei, la quale però lo respinge, preferendo l’indipendenza e le serate tra amiche.

Durante un ballo a una festa, la protagonista inizia a preoccuparsi improvvisamente della sua morte. Il giorno dopo scopre di non poter più completare la sua solita routine, che i suoi piedi si sono appiattiti (ciò è intollerabile per le Barbie, i cui talloni non poggiano a terra), che ha la cellulite e anche l’alito cattivo. Barbie stramba, un’emarginata saggia ma sfigurata, le dice che, per curare la sue afflizioni, dovrà recarsi nel mondo reale e trovare la bambina che gioca con lei. Mentre Barbie sta per partire per il mondo reale, Ken si nasconde nella sua auto decapottabile: una volta scoperto, la protagonista gli permette, dopo un’iniziale riluttanza, di unirsi a lei.

Barbie: il cast

Abbiamo visto la trama di Barbie, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Margot Robbie: Barbie

Ryan Gosling: Ken

America Ferrera: Gloria

Kate McKinnon: Barbie stramba

Michael Cera: Allan

Ariana Greenblatt: Sasha

Issa Rae: Barbie presidente

Rhea Perlman: Ruth Handler

Will Ferrell: amministratore delegato Mattel

Hari Nef: Barbie dottoressa

Alexandra Shipp: Barbie scrittrice

Emma Mackey: Barbie fisica

Sharon Rooney: Barbie avvocatessa

Ana Cruz Kayne: Barbie giudice

Dua Lipa: Barbie sirena

Kingsley Ben-Adir: Ken #1

Simu Liu: Ken #2

Ncuti Gatwa: Ken #4

Scott Evans: Ken #3

Jamie Demetriou: dirigente Mattel #1

Connor Swindells: Aaron Dinkins

John Cena: Ken #5

Streaming e tv

Dove vedere Barbie in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 6 gennaio 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.