Barbie: tutto quello che c’è da sapere sul film
Barbie: trama, cast e streaming del film su Canale 5
Questa sera, martedì 6 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Barbie, film del 2023 diretto da Greta Gerwig. La pellicola ha come protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling, ed è il primo adattamento cinematografico in live action dell’omonima fashion doll della Mattel. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Barbie stereotipo e una vasta gamma di altre Barbie vivono a Barbieland, una società ginarchica in cui tutte le donne sono sicure di sé, autonome e di successo. I Ken trascorrono tutte le loro giornate impegnandosi in attività ricreative in spiaggia, mentre le Barbie ricoprono tutte le posizioni lavorative importanti, come mediche, avvocatesse e politiche. Ken è felice solo quando è con Barbie e cerca un rapporto più stretto con lei, la quale però lo respinge, preferendo l’indipendenza e le serate tra amiche.
Durante un ballo a una festa, la protagonista inizia a preoccuparsi improvvisamente della sua morte. Il giorno dopo scopre di non poter più completare la sua solita routine, che i suoi piedi si sono appiattiti (ciò è intollerabile per le Barbie, i cui talloni non poggiano a terra), che ha la cellulite e anche l’alito cattivo. Barbie stramba, un’emarginata saggia ma sfigurata, le dice che, per curare la sue afflizioni, dovrà recarsi nel mondo reale e trovare la bambina che gioca con lei. Mentre Barbie sta per partire per il mondo reale, Ken si nasconde nella sua auto decapottabile: una volta scoperto, la protagonista gli permette, dopo un’iniziale riluttanza, di unirsi a lei.
Barbie: il cast
Abbiamo visto la trama di Barbie, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Margot Robbie: Barbie
- Ryan Gosling: Ken
- America Ferrera: Gloria
- Kate McKinnon: Barbie stramba
- Michael Cera: Allan
- Ariana Greenblatt: Sasha
- Issa Rae: Barbie presidente
- Rhea Perlman: Ruth Handler
- Will Ferrell: amministratore delegato Mattel
- Hari Nef: Barbie dottoressa
- Alexandra Shipp: Barbie scrittrice
- Emma Mackey: Barbie fisica
- Sharon Rooney: Barbie avvocatessa
- Ana Cruz Kayne: Barbie giudice
- Dua Lipa: Barbie sirena
- Kingsley Ben-Adir: Ken #1
- Simu Liu: Ken #2
- Ncuti Gatwa: Ken #4
- Scott Evans: Ken #3
- Jamie Demetriou: dirigente Mattel #1
- Connor Swindells: Aaron Dinkins
- John Cena: Ken #5
Streaming e tv
Dove vedere Barbie in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 6 gennaio 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.