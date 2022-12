Ema Stokholma e Angelo Madonia, lite a Ballando con le Stelle

Ema Stokholma e Angelo Madonia, il duo di Ballando con le Stelle diventata anche una coppia nella vita privata, hanno discusso nel dietro le quinte dell’ultima puntata del programma: lo ha confermato la stessa concorrente nel corso di una diretta Instagram.

“Si, un po’ abbiamo litigato, ma voi come fate a saperlo?” ha affermato la Stokholma rispondendo ad alcune domande dei follower.

“Se lui è molto severo? Un po’ si perché comunque in sala io ci sono dei giorni in cui sto proprio zitta rispondo solo ‘ok’. Lui mi dice sempre avanti un altro, indietro, passo indietro ed io dopo un’ora di ok vorrei solo spaccare tutto. Cosa penso davvero dei giurati? La giuria fa bene ad elencarmi tutti i miei difetti, non voglio sconti”.

Angelo Madonia, invece, sull’argomento è stato un po’ più vago rispetto alla sua partner. Il ballerino, infatti, ha dichiarato: “In tanti me lo state chiedendo. I nostri litigi non sono di quelli là pesanti, ma sono normali. La gente si sta facendo i film, perché sono partito da solo. Non abbiamo litigato come pensate e qualora accadesse, durerebbe veramente poco, perché ci chiariamo subito”.