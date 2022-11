Ballando con le stelle 2022, è amore tra Ema Stokholma e Angelo Madonia: la conferma in diretta

Ema Stokholma e Angelo Madonia stanno insieme? Sì, la risposta è sì. La notizia era nell’aria (se non evidente ai più) ma ieri, 12 novembre, nel corso della puntata di Ballando con le stelle 2022 è arrivata la conferma dai diretti interessati. Non hanno detto: “Stiamo insieme”, ma lo hanno fatto intendere con frasi, gesti e immagini chiarissime sia nella clip sia al momento del giudizio post esibizione. “Siamo contenti di vivere questa esperienza insieme”, “Mi pare evidente che ci sia qualcosa” e così via.

Una notizia che era nell’aria. Nei giorni scorsi Ema Stokholma aveva infatti raccontato a Gente che “lui c’è, mi capisce. Angelo è diventato importante nella mia vita, ci sproniamo a dare il meglio a fare bene. Tra di noi c’è una bella intesa, non posso negarlo, ma ci stiamo conoscendo”. Per poi aggiungere che per la sua gentilezza e pazienza meriterebbe una statua, anche perché lei non è una persona molto semplice. E sulla gara? “Sogno il podio. Per me e per il mio maestro ma la mia vittoria c’è già. Mi sento bene, cresciuta, ho più consapevolezza, sono circondata da affetto sincero. Tutto questo e già un grande traguardo”.