Ballando con le stelle 2026: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Ballando con le stelle 2026, lo show condotto da Milly Carlucci su Rai 1? In tutto sono previste 12 puntate. Appuntamento ogni sabato dal 3 ottobre alle ore 21,30. Ecco la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: sabato 3 ottobre 2026

Seconda puntata. sabato 10 ottobre 2026

Terza puntata: sabato 17 ottobre 2026

Quarta puntata: sabato 24 ottobre 2026

Quinta puntata: sabato 31 ottobre 2026

Sesta puntata: sabato 7 novembre 2026

Settima puntata: sabato 14 novembre 2026

Ottava puntata: sabato 21 novembre 2026

Nona puntata: sabato 28 novembre 2026

Decima puntata: sabato 5 dicembre 2026

Undicesima puntata: sabato 12 dicembre 2026

Dodicesima puntata: sabato 19 dicembre 2026

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Ballando con le stelle 2026? Ogni serata andrà in onda il sabato dalle ore 21,30 alle ore 01,30 (circa). La durata complessiva di ogni puntata – pause pubblicitarie incluse – sarà quindi di circa 4 ore.

Streaming e tv

Dove vedere Ballando con le stelle 2026 in diretta tv e live streaming? Il programma, come sempre, andrà in onda su Rai 1 tutti i sabato sera in prima serata dalle ore 21,30 per 12 puntate a partire dal 3 ottobre. È possibile seguire il programma anche in diretta streaming live tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social network) RaiPlay, che permette di seguire tutti i programmi della Rai in diretta dal proprio pc, tablet o smartphone. Non sapete come usare RaiPlay? Niente panico, ve lo spieghiamo noi. Far partire la diretta streaming di Ballando con le stelle o di un altro programma o film è molto semplice: una volta sul sito, effettuate la registrazione. Fatto? Perfetto, ora cliccate sulla tendina in alto a sinistra, vi si apriranno una serie di voci, cliccate su dirette. Una volta nella sezione selezionate Rai 1 e godetevi lo spettacolo. Potete recuperare le puntate in qualsiasi momento grazie alla funzione on-demand.