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Ballando con le stelle 2026, come si vota per i vip in gara

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Ballando con le stelle 2026, come si vota per i vip in gara

Come si vota per i concorrenti (vip e ballerini) di Ballando con le stelle 2026? A determinare quali concorrenti potranno andare avanti nel corso delle puntate di questa 20esima edizione e chi invece sarà eliminato è come sempre il pubblico da casa. Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le coppie preferite direttamente sui social network: sui profili ufficiali di Ballando con le stelle (Più avanti tutti i link utili). “Su X (Twitter) e Instagram dovrete votare con un cuoricino ♥️ e su Facebook solo con il tasto Mi Piace 👍🏻 (le reazioni non saranno conteggiate)”, aveva spiegato Milly Carlucci.

Il programma è molto attivo anche sui social dove vengono postati diversi contenuti. Quali sono i canali ufficiali? Eccoli:

Streaming e tv

Dove vedere Ballando con le stelle 2026 in diretta tv e live streaming? Il programma, come sempre, andrà in onda su Rai 1 tutti i sabato sera in prima serata dalle ore 21,30 per 12 puntate a partire dal 3 ottobre. È possibile seguire il programma anche in diretta streaming live tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social network) RaiPlay, che permette di seguire tutti i programmi della Rai in diretta dal proprio pc, tablet o smartphone. Non sapete come usare RaiPlay? Niente panico, ve lo spieghiamo noi. Far partire la diretta streaming di Ballando con le stelle o di un altro programma o film è molto semplice: una volta sul sito, effettuate la registrazione. Fatto? Perfetto, ora cliccate sulla tendina in alto a sinistra, vi si apriranno una serie di voci, cliccate su dirette. Una volta nella sezione selezionate Rai 1 e godetevi lo spettacolo. Potete recuperare le puntate in qualsiasi momento grazie alla funzione on-demand.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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