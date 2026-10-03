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A che ora inizia Ballando con le stelle 2026: l’orario d’inizio delle puntate
A che ora inizia Ballando con le stelle 2026: l’orario d’inizio delle puntate
A che ora inizia Ballando con le stelle 2026 su Rai 1? Ogni serata della 21esima edizione – condotta come sempre da Milly Carlucci – andrà in onda il sabato dalle ore 21,30 alle ore 01,30 (circa). La durata complessiva di ogni puntata – pause pubblicitarie incluse – sarà quindi di circa 4 ore.
Quante puntate sono previste per Ballando con le stelle 2026, lo show condotto da Milly Carlucci su Rai 1? In tutto sono previste 12 puntate. Appuntamento ogni sabato dal 3 ottobre alle ore 21,30. Ecco la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):
- Prima puntata: sabato 3 ottobre 2026, ore 21,30
- Seconda puntata. sabato 10 ottobre 2026, ore 21,30
- Terza puntata: sabato 17 ottobre 2026, ore 21,30
- Quarta puntata: sabato 24 ottobre 2026, ore 21,30
- Quinta puntata: sabato 31 ottobre 2026, ore 21,30
- Sesta puntata: sabato 7 novembre 2026, ore 21,30
- Settima puntata: sabato 14 novembre 2026, ore 21,30
- Ottava puntata: sabato 21 novembre 2026, ore 21,30
- Nona puntata: sabato 28 novembre 2026, ore 21,30
- Decima puntata: sabato 5 dicembre 2026, ore 21,30
- Undicesima puntata: sabato 12 dicembre 2026, ore 21,30
- Dodicesima puntata: sabato 19 dicembre 2026, ore 21,30