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A che ora inizia Ballando con le stelle 2026: l’orario d’inizio delle puntate

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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A che ora inizia Ballando con le stelle 2026: l’orario d’inizio delle puntate

A che ora inizia Ballando con le stelle 2026 su Rai 1? Ogni serata della 21esima edizione – condotta come sempre da Milly Carlucci – andrà in onda il sabato dalle ore 21,30 alle ore 01,30 (circa). La durata complessiva di ogni puntata – pause pubblicitarie incluse – sarà quindi di circa 4 ore.

Quante puntate sono previste per Ballando con le stelle 2026, lo show condotto da Milly Carlucci su Rai 1? In tutto sono previste 12 puntate. Appuntamento ogni sabato dal 3 ottobre alle ore 21,30. Ecco la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

  • Prima puntata: sabato 3 ottobre 2026, ore 21,30
  • Seconda puntata. sabato 10 ottobre 2026, ore 21,30
  • Terza puntata: sabato 17 ottobre 2026, ore 21,30
  • Quarta puntata: sabato 24 ottobre 2026, ore 21,30
  • Quinta puntata: sabato 31 ottobre 2026, ore 21,30
  • Sesta puntata: sabato 7 novembre 2026, ore 21,30
  • Settima puntata: sabato 14 novembre 2026, ore 21,30
  • Ottava puntata: sabato 21 novembre 2026, ore 21,30
  • Nona puntata: sabato 28 novembre 2026, ore 21,30
  • Decima puntata: sabato 5 dicembre 2026, ore 21,30
  • Undicesima puntata: sabato 12 dicembre 2026, ore 21,30
  • Dodicesima puntata: sabato 19 dicembre 2026, ore 21,30
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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