Scintille in diretta durante la puntata di ieri di Ballando con le stelle. In giuria c’è tensione tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith, che si sono scontrate dopo l’esibizione di Luisella Costamagna, in coppia con Pasquale La Rocca. La giornalista è rimasta in gara ma è fortemente condizionata da un infortunio, e per questo Lucarelli non se la sente di darle voti alti. Decisione sulla quale Smith, presidente di giuria, si è detta in disaccordo.

Smith ha invece commentato positivamente l’esibizione di Costamagna, infastidendosi per essere stata interrotta da Selvaggia: “Io sono stata educata e ti ho lasciato parlare. Lascia parlare anche me”. “Tu educazione nei miei confronti non l’hai mai avuta da quando è iniziato Ballando con le stelle, quindi stai buona. Tu e l’educazione siete proprio due mondi diversi”, ha risposto Lucarelli. Milly Carlucci ha quindi provato a far tornare la pace tra le due giurate, con Carolyn Smith che ha lanciato un’ultima frecciata: “Stiamo parlando del ballo, qualche esperienza in più ce l’ho. Faccio Ballando dal 2007”.