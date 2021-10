Ballando con le stelle 2021: cast, ballerini, concorrenti, maestri, coppie, giuria, ospiti, streaming

Parte sabato 16 ottobre 2021 alle ore 20.35 su Rai 1 Ballando con le stelle 2021, la sedicesima edizione dello show condotto da Milly Carlucci che vede vip alle prese con il ballo, in compagnia di ballerini professionisti. In tutto dieci puntate per uno dei programmi più seguiti e amati dal pubblico. Al fianco della conduttrice ritroviamo Paolo Belli, che guida la sua Big Band, e la temutissima giuria capitanata da Carolyn Smith. Ma chi sono i concorrenti, il cast, i ballerini e i giudici di questa edizione di Ballando con le stelle? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Cast: conduttori e concorrenti

La padrona di casa è ovviamente Milly Carlucci, pronta ad accendere di nuovo la pista dello dell’Auditorium del Foro Italico di Roma. Dopo tante indiscrezioni sui concorrenti di questa sedicesima edizione, finalmente è stato annunciato il cast ufficiale, con i tredici vip che si sfideranno a colpi di esibizioni. “Siamo gasatissimi. Per tutti noi è l’edizione della rinascita dopo quella della resistenza, della pandemia, con tutti i problemi che abbiamo avuto”, ha svelato la conduttrice, aggiungendo che in apertura ci sarà un omaggio alla grande Raffaella Carrà. Ecco allora i tredici concorrenti di Ballando con le stelle 2021:

Arisa (cantante)

(cantante) Mietta (cantante)

(cantante) Sabrina Salerno (cantante)

(cantante) Valeria Fabrizi (attrice)

(attrice) Bianca Gascoigne (modella)

(modella) Federico Fashion Style (stilista)

(stilista) Andrea Iannone (sportivo)

(sportivo) Valerio Rossi Albertini (fisico e accademico)

(fisico e accademico) Morgan (cantante)

(cantante) Alvise Rigo (modello)

(modello) Fabio Galante (ex calciatore)

(ex calciatore) Memo Remigi (cantante)

(cantante) Al Bano (cantante)

Ognuno di loro porterà sulla pista qualcosa di nuovo, non solo potenzialità e tecnica nel ballo, ma anche aspetti della personalità che mai prima d’ora aveva mostrato in pubblico. Un cast, almeno sulla carta di assoluto livello e trasversale. Tra i concorrenti più attesi sicuramente un mostro sacro come Al Bano, che infrange così uno storico tabù del programma, vale a dire quello di avere tra i propri concorrenti volti mai visti in altri reality. Farà sicuramente parlare di sé il vulcanico Morgan, presenta anticipata già mesi fa da TPI.

Tanta curiosità anche per Sabrina Salerno, showgirl icona degli anni Ottanta e Novanta e protagonista di una serata del Festival di Sanremo 2020 e l’attrice Valeria Fabrizi, amatissima suor Costanza della fiction Che Dio ci aiuti. Dal mondo dello sport arriva l’ex calciatore Fabio Galante e Andrea Iannone. Altri cantanti che si cimentano nel ballo sono Arisa, Mietta e Memo Remigi. Non mancheranno poi due bellissimi modelli come Alvise Rico e Bianca Gascoigne. Ci sarà anche il parrucchiere dei vip Federico Lauri (alias Federico Fashion Style) e il fisico Valerio Rossi Albertini. Insomma a Ballando con le stelle 2021 ce n’è per tutti i gusti. Ogni coppia porterà in scena il suo personale viaggio, che li condurrà puntata dopo puntata alla finalissima di questa 16° edizione.

Come da tradizione, non mancheranno i ballerini per una notte. Già confermato per la prima puntata de 16 ottobre il grande Pippo Baudo. Il presentatore per eccellenza, il cui stile inconfondibile è entrato nell’immaginario collettivo di intere generazioni. Tra l’altro appena insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Baudo imparerà in poche ore una coreografia realizzata ad hoc, da eseguire durante la diretta del programma. La sua esibizione verrà valutata dalla giuria presente in studio ed il punteggio ottenuto servirà a migliorare la classifica di una delle coppie in gara. Altri nomi ancora da confermare sono quello del velocista Marcell Jacobs, del ct della Nazionale italiana Roberto Mancini e dell’ex calciatore Ronaldo Luis Nazario de Lima. Dovrebbe inoltre tornare in una puntata di questa 16esima edizione Mara Venier.

Ballando con le stelle 2021: ballerini

Non possono mancare ovviamente i ballerini e le ballerine professionisti pronti ad affiancare i 13 vip in gara. Ha fatto rumore l’addio di uno storico componente del cast, Raimondo Todaro, approdato ad Amici, alla corte di Maria De Filippi. Fuori dal cast anche le maestre Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi, entrambe in dolce attesa. Per il resto, squadra che vince non si cambia. Ritroveremo, allora, Samuel Peron, Stefano Oradei, Sara Di Vaira, Anastasia Kuzmina, Simone Di Pasquale, Alessandra Tripoli, Maykel Fonts, Luca Favilla, Marcello Nuzio e Lucrezia Lando. Nuovi ballerini, invece, Vito Coppola, 28enne di Eboli, undici volte campione d’Italia, laureato in scienze delle attività motorie e sportive, e Giada Lini che viene dal corpo di ballo di Amici di Maria De Filippi.

Coppie

Abbiamo visto i concorrenti e i ballerini di questa edizione di Ballando con le stelle, ma quali sono le coppie? A sfidarsi saranno:

– Al Bano e Oxana Lebedew

– Alvise Rigo e Tove Villfor

– Andrea Iannone e Lucrezia Lando

– Arisa e Vito Coppola

– Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale

– Fabio Galante e Giada Lini

– Federico Fashion Style e Anastasia Kuzmina

– Memo Remigi e Maria Ermachkova

– Mietta e Maykel Fonts

– Morgan e Alessandra Tripoli

– Sabrina Salerno e Samuel Peron

– Valeria Fabrizi e Giordano Filippo

– Valerio Rossi Albertini e Sara Di Vaira

Ognuna di queste coppie al termine della puntata potrebbe essere eliminata, ma, tutte a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare in gara a condizione, però, di continuare a studiare con impegno e costanza. Molte saranno le prove che le tredici coppie in gara affronteranno ogni sabato sera: balli caraibici, standard, latino-americani, ma anche prove a sorpresa che serviranno a valutare il loro grado di preparazione, sottoponendosi alla valutazione della giuria di esperti e di quella popolare. Tutti i momenti musicali di ogni singola puntata saranno affidati a Paolo Belli e alla sua Big Band, che accompagneranno, dal vivo, l’esibizione dei ballerini al ritmo di brani arrangiati secondo gli stili musicali di ogni singola gara.

Ballando con le stelle 2021: la giuria

Chi sono i giudici del dancing show di Rai 1? I giudici del programma sono gli stessi dal 2016. Ritroveremo dunque Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. A loro il compito di valutare, non senza qualche polemica e provocazione, le esibizioni dei 13 vip in gara. “Io non cambierei nulla perché quella giuria rappresenta il pubblico nella sua totalità”, aveva detto la padrona di casa Milly Carlucci, e così è stato.

Confermata anche la coppia di opinionisti “a bordocampo” formata da Alberto Matano e Roberta Bruzzone, ai quali quest’anno si aggiungerà Alessandra Mussolini, già concorrente nella scorsa edizione in coppia con Samuel Peron. Al loro giudizio farà da contraltare anche quest’anno una “giurata del popolo”, Rossella Erra, che avrà la possibilità di contestare le votazioni e in una fase della gara di smentirle premiando qualcuno dei concorrenti “penalizzati”.

Come si vota

A determinare quali concorrenti potranno andare avanti nel corso delle puntate di questa sedicesima edizione e chi invece sarà eliminato è come sempre il pubblico da casa. Come votare a Ballando con le stelle 2021? Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le coppie preferite direttamente sui social network: sui profili ufficiali di Ballando con le stelle (Più avanti tutti i link utili). “Su Twitter e Instagram dovrete votare con un cuoricino ♥️ e su Facebook solo con il tasto Mi Piace 👍🏻 (le reazioni non saranno conteggiate)”, aveva spiegato Milly Carlucci. Addio quindi al classico televoto.

Ballando con le stelle 2021: Quante puntate

Abbiamo visto il cast e la giuria, ma quante puntate sono previste per la nuova edizione di Ballando con le stelle? Come di consueto, si tratta di dieci puntate, tutte in diretta il sabato sera su Rai 1 a partire dal 16 ottobre 2021 alle ore 20.35, subito dopo il Tg1, Ecco la programmazione completa: (attenzione, potrebbe variare).

Prima puntata: sabato 16 ottobre 2021

Seconda puntata. sabato 23 ottobre 2021

Terza puntata: sabato 30 ottobre 2021

Quarta puntata: sabato 6 novembre 2021

Quinta puntata: sabato 13 novembre 2021

Sesta puntata: sabato 20 novembre 2021

Settima puntata: sabato 27 novembre 2021

Ottava puntata: sabato 4 dicembre 2021

Nona puntata: sabato 11 dicembre 2021

Decima puntata: sabato 18 dicembre 2021

Streaming e diretta tv: dove vederlo

Ballando con le stelle andrà in onda su Rai 1 tutti i sabato sera in prima serata dalle 20.35 per dieci puntate a partire dal 16 ottobre 2021. È possibile seguire il programma anche in diretta streaming live tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social network) RaiPlay, che permette di seguire tutti i programmi della Rai in diretta dal proprio pc, tablet o smartphone. Non sapete come usare RaiPlay? Niente panico, ve lo spieghiamo noi. Far partire la diretta streaming di Ballando con le stelle o di un altro programma o film è molto semplice: una volta sul sito, effettuate la registrazione. Fatto? Perfetto, ora cliccate sulla tendina in alto a sinistra, vi si apriranno una serie di voci, cliccate su dirette. Una volta nella sezione selezionate Rai 1 e godetevi lo spettacolo. Potete recuperare le puntate in qualsiasi momento grazie alla funzione on-demand.

Social

Il programma è molto attivo anche sui social dove vengono postati diversi contenuti. Quali sono i canali ufficiali? Eccoli: