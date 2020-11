Ballando con le stelle 2020: le coppie (concorrenti) in gara oggi, ottava puntata

Quali sono le coppie di concorrenti in gara oggi, 7 novembre, a Ballando con le Stelle 2020? Questa sera vedremo sul palco del talent show di Rai 1 ci sarà il ripescaggio: in pista le coppie eliminate nelle scorse settimane, impegnate nella “staffetta di ripescaggio”, ovvero Barbara Bouchet – Stefano Oradei, Ninetto Davoli – Ornella Boccafoschi, Lina Sastri – Simone Di Pasquale, Rosalinda Celentano – Tinna Hoffman e Elisa Isoardi – Raimondo Todaro, che nella scorsa puntata hanno scelto di autoeliminarsi. Chi uscirà vincente dalla staffetta di ripescaggio avrà la possibilità di partecipare allo spareggio finale sfidando gli ultimi due concorrenti della classifica generale.

Spazio anche per le coppie ancora in gara, ovvero Alessandra Mussolini – Maykel Fonts, Tullio Solenghi – Maria Ermachkova, Paolo Conticini – Veera Kinnunen, Daniele Scardina – Anastasia Kuzmina, Costantino della Gherardesca – Sara di Vaira, Gilles Rocca – Lucrezia Lando, Vittoria Schisano – Marco De Angelis.

Coppie eliminate

Ad oggi, 7 novembre 2020, le coppie di concorrenti di Ballando con le Stelle 2020 eliminate (e quindi fuori dal cast) sono:

Barbara Bouchet – Stefano Oradei

Ninetto Davoli – Ornella Boccafoschi,

Lina Sastri – Simone Di Pasquale

Holaf (Antonio Catalani) e Tove Villfor

Attenzione però: le coppie sono state eliminate, ma la loro corsa non è ancora finita.

Tutto quello che c’è da sapere su Ballando con le stelle 2020

Ballerini per una notte

Ospite stasera – 7 novembre – di Milly Carlucci, come “Ballerina per una notte”, l’attrice Stefania Sandrelli, per ricordare Gigi Proietti: si tratta d’altronde di una cara amica e collega dell’attore scomparso nel giorno del suo ottantesimo compleanno. Stefania Sandrelli ballerà con il maestro Giordano Filippo, con una coreografia realizzata ad hoc per lei, sulle note di “Nina, si, voi dormite”. L’omaggio a Proietti continuerà con una esibizione di tutti i maestri su “Nun je dà retta, Roma” tratto dalla Tosca. Per scoprire di più, sintonizzatevi su Rai 1 oggi, 7 novembre, dalle ore 20,35 per l’ottava puntata di Ballando con le stelle.

