Ballando con le stelle 2020: anticipazioni e ospiti nona puntata

Questa sera, sabato 14 novembre 2020, va in onda la nona puntata di Ballando con le stelle, l’edizione 2020 slittata nel palinsesto Rai a causa della pandemia con tantissimi ballerini che partecipano come di consueto in coppia. Quest’edizione, come le precedenti, è condotta da Milly Carlucci e al suo fianco Paolo Belli. Per questa 15esima edizione, il talent show ha puntato su un cast che sta regalando grandi scintille. Vediamo quali sono le anticipazioni della nona puntata di Ballando con le stelle 2020 in onda oggi, 14 novembre 2020.

Anticipazioni e ospiti della nona puntata

Nella puntata di questa sera, 14 novembre, le coppie in gara saranno più agguerrite che mai. La finale d’altronde ormai è vicinissima. A commentare e giudicare la giuria capitanata da Carolyn Smith con al suo fianco, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. A bordo pista non mancheranno i commenti dei “tribuni”: Rossella Erra, Gianni Ippoliti e Antonio Razzi, che daranno voce al popolo da casa, con un compito ben preciso: premiare i concorrenti penalizzati dalla Giuria tecnica.

Come da tradizione la puntata vedrà le coppie in gara duellare attraverso sfide dirette. Le prime coppie che si sfideranno sono: Tullio Solenghi – Maria Ermachkova vs Paolo Conticini – Veera Kinnunen in una romantica coreografia di valzer; Daniele Scardina – Anastasia Kuzmina vs Gilles Rocca – Lucrezia Lando in una ruggente sfida di tango; Alessandra Mussolini – Maykel Fonts vs Costantino della Gherardesca – Sara di Vaira in una passionale coreografia di paso doble; ogni esibizione dei concorrenti sarà preceduta dal video racconto di un momento particolarmente emozionante e significativo delle loro vite.

Tutte le coppie di Ballando con le stelle 2020 momentaneamente ferme a bordo pista avranno ancora una chance di tornare in gara grazie ad un “ripescaggio” effettuato attraverso il voto combinato di Giuria e social. Le coppie che si giocheranno il tutto per tutto cercando di tornare in gara sono: Barbara Bouchet – Stefano Oradei, Ninetto Davoli – Ornella Boccafoschi, Lina Sastri – Simone Di Pasquale, Rosalinda Celentano – Tinna Hoffman; Vittoria Schisano – Marco De Angelis ed Elisa Isoardi – Raimondo Todaro.

Previsto poi il quarto appuntamento con il Torneo Ballando con te, dedicato alla gente comune con la grande passione per la danza. Quest’anno per osservare il protocollo Covid in vigore le esibizioni delle unità di ballo selezionate saranno registrate in esterna nei loro luoghi di appartenenza e i rappresentanti saranno collegati via skype. Questa settimana la sfida vedrà protagoniste due unità di ballo provenienti da Puglia e Abruzzo: Desiree Zaccaro e Francesco Ficco, da Massafra (Taranto) vs Professione Danza da Pescara. Le sfide verranno giudicate dalla giuria e dal pubblico a casa tramite social: Twitter, Facebook, Instagram. I quattro vincitori si giocheranno la vittoria del torneo nella decima puntata di Ballando con le stelle, in onda il sabato 21 novembre.

Tutti su ballerini e ballerine di Ballando con le stelle 2020

Ospite di Milly Carlucci, come “Ballerino per una notte”, uno dei giornalisti televisivi più amati e apprezzati dal pubblico: Bruno Vespa. Dal 1996 alla guida su Rai 1 di Porta a Porta, Vespa è senza dubbio uno dei più importanti narratori della “vita pubblica” del nostro Paese. Ma questa sera conquisterà la scena in un modo assolutamente sorprendente, scendendo in pista per un momento di puro spettacolo. Per scoprire di più, sintonizzatevi su Rai 1 sabato 14 novembre, dalle ore 20,35 per la nona puntata di Ballando con le stelle 2020.

