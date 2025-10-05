Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:54
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Balene streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Balene streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

Questa sera, domenica 5 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Balene, un dramedy brillante e originale – liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Barbara Cappi e Grazia Giardiello – in cui due amiche (Veronica Pivetti (Evelina) e Carla Signoris (Milla)) scelgono di fare dei loro sessant’anni un nuovo inizio. Dove vedere Balene in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,30 su Rai 1.

Balene streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere Balene in streaming ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda quattro puntate: la prima domenica 21 settembre 2025; la quarta e ultima domenica 12 ottobre 2025. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

  • Prima puntata: domenica 21 settembre 2025 TRASMESSA
  • Seconda puntata: domenica 28 settembre 2025 TRASMESSA
  • Terza puntata: domenica 5 ottobre 2025 OGGI
  • Quarta puntata: domenica 12 ottobre 2025
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Presa Diretta: le anticipazioni della puntata di stasera, 5 ottobre 2025, su Rai 3
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 22esima puntata
TV / Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 5 ottobre 2025
Ti potrebbe interessare
TV / Presa Diretta: le anticipazioni della puntata di stasera, 5 ottobre 2025, su Rai 3
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 22esima puntata
TV / Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 5 ottobre 2025
TV / La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 22esima puntata
TV / Balene: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata
TV / Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 5 ottobre 2025
TV / Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 5 ottobre 2025
TV / Che tempo che fa streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi, 5 ottobre 2025
TV / Ascolti tv sabato 4 ottobre: Canale5 vince la prima serata con Tú Sí Que Vales (26.8%), superando Ballando con le Stelle su Rai1 (25.7%)
TV / Messa in tv 5 ottobre 2025, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
Ricerca