Home » Spettacoli » TV
TV

Balene: tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv in onda su Rai 1

di Anton Filippo Ferrari
Balene: trama, cast, quante puntate e streaming della serie tv

Da domenica 21 settembre 2025 alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Balene, un dramedy brillante e originale – liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Barbara Cappi e Grazia Giardiello – in cui due amiche (Veronica Pivetti (Evelina) e Carla Signoris (Milla)) scelgono di fare dei loro sessant’anni un nuovo inizio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Evelina e Milla, che si conoscono fin dai tempi dell’università, da dieci anni non si frequentano più, ma la scomparsa di Adriana, terza amica di sempre, riavvicina le due donne, così tanto diverse ma al tempo stesso accomunate dalla necessità di un grande cambiamento nelle proprie vite. Sempre più convinte che dietro l’incidente in mare di Adriana si nascondano dei misteri da portare alla luce, Evelina e Milla scopriranno che la loro amicizia è il segreto per affrontare le sfide personali che le attendono e che non è mai troppo tardi per essere felici.

Balene: il cast

Abbiamo visto la trama di Balene, ma qual è il cast completo della serie tv? Gli attori principali che hanno preso parte alla fiction sono: Veronica Pivetti, Carla Signoris, Laura Adriani, Filippo Scicchitano, Paolo Sassanelli, Manuela Mandracchia, Stefano Pesce, Daniela Scarlatti, Luigi Di Fiore, Clotilde Sabatino e Vittoria Morizzo. Presenti anche Marina Occhionero, Cesare Bocci e Giorgio Tirabassi. La regia è di Alessandro Casale.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Balene su Rai 1? In tutto andranno in onda quattro puntate: la prima domenica 21 settembre 2025; la quarta e ultima domenica 12 ottobre 2025. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

  • Prima puntata: domenica 21 settembre 2025
  • Seconda puntata: domenica 28 settembre 2025
  • Terza puntata: domenica 5 ottobre 2025
  • Quarta puntata: domenica 12 ottobre 2025

Streaming e tv

Dove vedere Balene in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca