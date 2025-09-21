Icona app
TV

Balene streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

di Anton Filippo Ferrari
Balene streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Questa sera, domenica 21 settembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Balene, un dramedy brillante e originale – liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Barbara Cappi e Grazia Giardiello – in cui due amiche (Veronica Pivetti (Evelina) e Carla Signoris (Milla)) scelgono di fare dei loro sessant’anni un nuovo inizio. Dove vedere Balene in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,30 su Rai 1.

Balene streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere Balene in streaming ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda quattro puntate: la prima domenica 21 settembre 2025; la quarta e ultima domenica 12 ottobre 2025. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

  • Prima puntata: domenica 21 settembre 2025 OGGI
  • Seconda puntata: domenica 28 settembre 2025
  • Terza puntata: domenica 5 ottobre 2025
  • Quarta puntata: domenica 12 ottobre 2025
Ricerca