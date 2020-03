Atomica bionda: trama e cast del film con Charlize Theron

Atomica bionda: trama e cast del film

Questa sera, venerdì 20 marzo 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Atomica bionda (Atomic Blonde), film del 2017 diretto da David Leitch con protagonista Charlize Theron. La pellicola è l’adattamento cinematografico della graphic novel del 2012 The Coldest City, scritta da Antony Johnston e illustrata da Sam Hart. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni (curiosità comprese) sul film.

Trama

Nel 1989, alla vigilia del crollo del muro di Berlino e del cambiamento nelle alleanze tra superpotenze, Lorraine Broughton (Charlize Theron), una spia del massimo livello dell’MI6, viene inviata a Berlino per recuperare una lista contenente i nomi di tutti gli agenti occidentali in azione e i loro affari. La donna riceve l’ordine di cooperare col direttore della sede di Berlino, David Percival (James McAvoy), e i due formano un’incerta alleanza, scatenando tutto il loro arsenale di abilità nel perseguire una minaccia che mette a rischio l’intero mondo delle operazioni di spionaggio dei paesi occidentali.

Cast

Di seguito il cast completo del film Atomica Bionda in onda stasera su Italia 1:

Charlize Theron: Lorraine Broughton

James McAvoy: David Percival

John Goodman: Emmett Kurzfeld

Til Schweiger: l’orologiaio

Eddie Marsan: Spyglass

Sofia Boutella: Delphine Lasalle

Roland Møller: Aleksander Bremovych

Toby Jones: Eric Gray

Bill Skarsgård: Merkel

Sam Hargrave: James Gasciogne

James Faulkner: C

Jóhannes Haukur Jóhannesson: Yuri Bakhtin

Curiosità

Il regista di Atomica Bionda, David Leitch, inizialmente doveva dirigere il film John Wick – Capitolo 2 insieme a Chad Stahelski, ma il 2 ottobre 2015 Leitch ha lasciato il sequel di John Wick per dirigere questo film, all’origine intitolato The Coldest City.

Il budget del film è stato di 30 milioni di dollari. Incasso? 100 milioni di dollari in tutto il mondo. Le riprese di Atomica bionda sono iniziate il 22 novembre 2015 a Budapest per poi spostarsi a Berlino.

Atomica Bionda: dove vedere il film in tv e streaming

Il film va in onda, come detto, questa sera – venerdì 20 marzo 2020 – su Italia 1, quindi in chiaro, gratis. Sarà possibile seguire Atomica bionda anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

