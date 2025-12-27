Assassinio sull’Orient Express: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, sabato 27 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Assassinio sull’Orient Express, Assassinio sull’Orient Express (Murder on the Orient Express) è un film del 2017 diretto e interpretato da Kenneth Branagh. Basato sull’omonimo romanzo del 1934 di Agatha Christie, il film è la seconda trasposizione cinematografica del libro dopo quella omonima del 1974 diretta da Sidney Lumet. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Gerusalemme, 1934. Il detective belga Hercule Poirot risolve un caso di furto alla Basilica del Santo Sepolcro. L’investigatore è ossessionato dall’equilibrio e dall’ordine: in grado di vedere il mondo per come dovrebbe essere e non per come è, considera questa sua capacità molto utile nel risolvere i casi, specie quando si tratta di smascherare una bugia. A seguito del caso a Gerusalemme, Poirot desidera riposare a Istanbul, ma viene inaspettatamente richiamato a Londra per un altro caso. Il suo amico Bouc, direttore dell’Orient Express, gli offre una cabina di prima classe sul suo treno. Gli altri passeggeri includono: la vedova americana Caroline Hubbard; il sinistro affarista americano Edward Ratchett, il suo maggiordomo britannico Edward Masterman e il suo segretario e traduttore Hector MacQueen; l’anziana principessa russa Natalia Dragomiroff e la sua domestica tedesca Hildegarde Schmidt; il conte ungherese Rudolph Andrenyi e sua moglie Elena; il medico John Arbuthnot; l’istitutrice Mary Debenham; la missionaria spagnola Pilar Estravados; il venditore d’auto cubano Biniamino Marquez; e il professore universitario austriaco Gerhard Hardman.

Avendo ricevuto delle anonime lettere minatorie, Ratchet tenta di assumere Poirot come guardia del corpo durante i tre giorni di viaggio che deve compiere. Dal momento che Poirot sa che gli affari dell’uomo sono illegali (traffici di opere d’arte, per lo più false) e che Ratchett si è fatto molti nemici, il detective rifiuta l’offerta non solo perché non lo considera un innocente, ma soprattutto perché non vuole essere coinvolto da un individuo come lui. Quella stessa notte Poirot sente strani rumori provenienti dallo scompartimento di Ratchett e vede qualcuno con un kimono rosso correre lungo il corridoio. Durante la medesima notte, una valanga fa deragliare il treno, costringendolo a fermarsi in attesa di soccorso dalla stazione più vicina.

Assassinio sull’Orient Express: il cast

Abbiamo visto la trama di Assassinio sull’Orient Express, ma qual è il cast completo del film su Rete 4? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Kenneth Branagh: Hercule Poirot

Tom Bateman: Bouc

Michelle Pfeiffer: Caroline Hubbard / Linda Arden

Penélope Cruz: Pilar Estravados

Willem Dafoe: Cyrus Bethman Hardman / Gerhard Hardman

Judi Dench: Natalia Dragomiroff

Johnny Depp: John Cassetti / Edward Ratchett

Josh Gad: Hector MacQueen

Derek Jacobi: Edward Henry Masterman

Leslie Odom Jr.: John Arbuthnot

Daisy Ridley: Mary Debenham

Lucy Boynton: Helena Goldenberg

Serhij Polunin: Rudolph Andrenyi

Olivia Colman: Hildegarde Schmidt

Marwan Kenzari: Pierre Michel

Manuel Garcia-Rulfo: Biniamino Marquez

Streaming e tv

Dove vedere Assassinio sull’Orient Express in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 27 dicembre 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.