Assassin Club: trama e cast del film su Italia 1

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Assassin Club: trama e cast del film su Italia 1

Questa sera, 24 ottobre 2025, alle ore 21.20 su Italia 1 va in onda Assassin Club, pellicola del 2023 diretta da Camille Delamarre, con Henry Golding e Daniela Melchior. Vediamo insieme la trama e il cast.

Trama

Il film è ambientato nel mondo delle spie internazionali e dei sicari, e Morgan Gaines (Henry Golding) è il migliore tra loro. Nonostante tutti i suoi successi, Morgan ha deciso di ritirarsi, ma deve onorare un ultimo ingaggio. È stato infatti assunto per assassinare sei persone in diversi angoli del pianeta. Ma quello che sembrava un lavoro alla sua portata si complica all’improvviso e si rivela potenzialmente letale anche per lui. Morgan scopre che dietro alla sua missione si nasconde in realtà un diabolico piano ordito da una mente misteriosa: oltre a lui, anche le altre sei persone designate come sue prede sono in realtà altrettanti sicari, incaricati, all’insaputa degli altri, di uccidersi l’un l’altro, Morgan compreso. Inizia così una corsa per la sopravvivenza…

Assassin Club: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Assassin Club? Protagonisti sono Henry Golding, Daniela Melchior, Sam Neill, Noomi Rapace, Claudio Del Falco, Jimmy Jean-Louis, Anastasia Doaga, Gianluca Bottoni, Alessia Alciati, Bruno Bilotta.

Streaming e tv

Dove vedere Assassin Club in diretta tv e in streaming? Appuntamento alle ore 21.20 di oggi, 24 ottobre 2025 su Italia 1. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ricerca