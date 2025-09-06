Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 10:03
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Ascolti tv venerdì 5 settembre: Italia-Estonia, Tradimento, The Son

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Ascolti tv venerdì 5 settembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 5 settembre2025? Su Rai 1 è andato in onda Italia-Estonia. Su Rai 2 Royal-ish – Principessa per caso. Su Rai 3 The Son. Su Rete 4 The Next Three Days. Su Canale 5 Tradimento. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 5 settembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv venerdì 5 settembre 2025, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / The Son: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / The Next Three Days: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Royal-ish – Principessa per caso: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / The Son: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / The Next Three Days: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Royal-ish – Principessa per caso: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Tradimento streaming e diretta tv: dove vedere la serie turca
TV / Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 5 settembre
Spettacoli / Perché Affari Tuoi stasera non va in onda: il motivo e quando torna
Spettacoli / Bruno Barbieri: “In un hotel da 600 euro a notte rovesciai la camomilla ma non cambiarono la coperta”
TV / Ascolti tv giovedì 4 settembre: Succede anche nelle migliori famiglie, Alessandra Amoroso
TV / Volontè – L’uomo dai mille volti: il documentario sull’attore stasera su Rai 3
TV / Alessandra Amoroso – Live a Caracalla: lo spettacolo musicale su Canale 5
Ricerca