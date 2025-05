Su Rai 1 la finale di Sognando Ballando con le Stelle ha conquistato 2.354.000 spettatori pari al 16.2% di share. Su Canale 5 Uomini e Donne – La Scelta ha ottenuto 2.969.000 spettatori con uno share del 17.2%. Su Rai 2 John Wick 4 è visto da 679.000 spettatori pari al 4.5%. Su Italia 1 Creed – Nato per combattere è la scelta di 864.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai 3 FarWest raggiunge 514.000 spettatori (3.3%). Su Rete 4 Quarto Grado appassiona un a.m. di 1.340.000 spettatori (9.7%). Su La7 Propaganda Live conquista 826.000 spettatori e il 6.2%. Su Tv8 Radio Italia Live – Il Concerto ottiene 450.000 spettatori con il 2.8%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raduna 599.000 spettatori (3.4%).

Su Rai 1 Cinque Minuti ottiene 3.923.000 spettatori (24.7%), mentre Affari Tuoi conquista 4.986.000 spettatori (28.1%). Su Canale 5 Striscia la Notizia è la scelta di 2.557.000 spettatori pari al 14.6%. Su Rai 2 TG2 Post registra 452.000 spettatori con il 2.5%. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine è visto da 1.059.000 spettatori (6.2%). Su Rai 3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 787.000 spettatori (4.8%), mentre Un Posto al Sole conquista 1.357.000 spettatori (7.6%). Su Rete 4 4 di Sera ha conquistato 915.000 spettatori e il 5.6% nella prima parte e 835.000 spettatori e il 4.7% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ottiene 1.404.000 spettatori (8.1%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo raccoglie 471.000 spettatori con il 2.7%.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 è visto da 2.270.000 spettatori pari al 23.8%, mentre L’Eredità ha giocato con 3.309.000 spettatori pari al 26.4%. Su Canale 5 Caduta Libera – Le 10 Botole ha registrato 1.444.000 spettatori (16.1%), mentre Caduta Libera è stato seguito da 2.156.000 spettatori (18.6%). Su Rai 2 la partita di Nations League Femminile – Italia-Svezia registra 376.000 spettatori con il 3.3%. Su Italia 1 Studio Aperto Mag ottiene 285.000 spettatori (2.8%), mentre C.S.I. Miami conquista 457.000 spettatori (3.3%). Su Rai 3 le news dei TGR tengono informati 1.783.000 spettatori (13.3%). A seguire Blob ottiene 702.000 spettatori (4.7%) e Faccende Complicate registra 572.000 spettatori (3.7%). Su Rete 4 La Promessa appassiona 865.000 spettatori (6%). Su La7 la replica di Famiglie d’Italia è visto da 165.000 spettatori pari all’1.5%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 297.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 251.000 spettatori con l’1.9%.

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL