Ascolti tv venerdì 29 luglio: Top Dieci, Driven, Grand Hotel

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 29 luglio 2022? Su Rai 1 è andato in onda Top Dieci. Su Rai 2 N.C.I.S. Su Rai 3 Driven. Su Rete 4 Quarto Grado. Su Canale 5 Grand Hotel Intrighi e Passioni. Su Italia 1 Chicago Med. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 29 luglio 2022? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 29 luglio 2022, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Nella serata di ieri, giovedì 28 luglio 2022, su Rai1 Don Matteo 12 ha interessato 1.848.000 spettatori pari al 13.8%. Su Canale 5 Scappo a Caso ha raccolto davanti al video 1.474.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Rai2 Tim Summer Hits ha interessato 1.184.000 spettatori pari al 10% di share. Su Italia 1 FBI Most Wanted ha intrattenuto 967.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 La Grande Opera all’Arena di Verona ha raccolto davanti al video 664.000 spettatori pari ad uno share del 5%. Su Rete4 Zona Bianca, con ospite Silvio Berlusconi, totalizza un a.m. di 788.000 spettatori con il 6.9% di share. Su La7 In Onda Prima Serata ha registrato 696.000 spettatori con uno share del 5%. Su Tv8 Cops – Una Banda di Poliziotti segna 240.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove Hitch – Lui sì che capisce le donne ha raccolto 249.000 spettatori con l’1.9%. Sul 20 Rush Hour: Due Mine Vaganti ha ottenuto 274.000 spettatori con l’1.9%. Su Rai4 Codice Genesi registra 281.000 spettatori con il 2%. Su Iris Waterworld ha ottenuto 370.000 spettatori con il 2.9%. Su Top Crime Delitto ai Caraibi segna 293.000 spettatori con il 2.1%.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Techetechetè raccoglie 2.620.000 spettatori con il 17.4%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.342.000 spettatori con uno share del 15.5%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 820.000 spettatori con il 5.4%. Su Italia1 NCIS New Orleans ha registrato 905.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 la doppia puntata di Un Posto al Sole ha appassionato 1.264.000 spettatori (8.5%). Su Rete4 Controcorrente ha radunato 773.000 individui all’ascolto (5.3%), nella prima parte, e 945.000 spettatori (6.3%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.183.000 spettatori (7.8%). Su Tv8 4 Hotel ha divertito 498.000 spettatori con il 3.4%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 257.000 spettatori con l’1.7%.