Ascolti tv venerdì 26 giugno 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 26 giugno2026? Su Rai 1 sono andati in onda i Mondiali di calcio 2026. Su Rai 3 Sissi – Destino di un’imperatrice. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 L’erede. Su Italia 1 Indiana Jones e l’ultima crociata. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 26 giugno 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.